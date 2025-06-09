Смарт-мітка AirTag вийшла навесні 2021 року і відтоді не отримала жодного оновлення.

Компанія Apple готує сюрприз для любителів "яблучної" продукції. За інформацією Bloomberg, зовсім скоро в продаж надійде нова версія всіма улюбленого гаджета.

Повідомляється, що AirTag 2-го покоління практично готовий, пристрій готували до запуску протягом останніх кількох місяців. Але на WWDC 2025 смарт-мітку не привезуть - анонс відбудеться у форматі прес-релізу на сайті.

Крім того, заявляє Bloomberg, AirTag 2 отримає три нові функції:

UWB-процесор Apple U2, що забезпечує втричі більшу дальність відстеження порівняно з поточним AirTag.

Інтеграцію з Vision Pro.

Новий захист динаміка, щоб зменшити кількість випадків, коли AirTag використовується для стеження.

Дизайн AirTag 2 залишиться колишнім, подробиць про ціну немає. Нагадаємо, оригінальний AirTag, що вийшов у квітні 2021 року, коштує $29 (~1200 грн) за одну штуку і $99 (~4100 грн) за набір із чотирьох.

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Сьогодні ввечері Apple у межах WWDC 2025 представить нову iOS та інші оновлення своїх операційних систем. iOS 19, яка перетвориться одразу на iOS 26, обіцяє стати наймасштабнішим оновленням із часів iOS 7, випущеної 2013 року.

Презентація iPhone 17 очікується у вересні, якщо в планах Apple нічого не зміниться. З чуток, у новому поколінні всі моделі запропонують екрани з частотою 120 Гц і оновлену селфі-камеру на 24 Мп. Ще одна причина дочекатися iPhone (2025) - ультратонка модель iPhone 17 Air, яка прийде на зміну iPhone Plus.

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