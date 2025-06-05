Це торкнеться моделей, які через свій вік не можуть оновитися до iOS 16.

Відеосервіс YouTube скоро відключить частину смартфонів і планшетів Apple – застосунок перестане запускатися на них. Постраждають користувачі, які не люблять змінювати свої пристрої, пише видання The Sun.

Зміни торкнулися моделей Apple, які працюють на операційній системі iOS 15/ iPadOS 15, і які через свій вік не можуть оновитися до 16-ї версії та новіше. Це означає, що додаток не працюватиме на:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (1-го покоління)

iPod touch (7-го покоління)

iPad Air 2

iPad mini 4.

При спробі відкрити застосунок на таких пристроях користувачі побачать повідомлення з рекомендацією оновити операційну систему або змінити пристрій. Поки що YouTube просто перестав оновлюватися на них, але з часом перестане і запускатися.

Відео дня

При цьому користувачі старих пристроїв, як і раніше, зможуть отримати доступ до YouTube через веб-браузер, відвідавши сайт m.youtube.com.

Очікується, що інші популярні додатки наслідуватимуть ту саму тенденцію, що й YouTube. Нагадаємо, з 1 червня WhatsApp вже перестав працювати на iPhone 5s, iPhone 6 і iPhone 6 Plus.

Нагадаємо, раніше цього місяця Apple оновила свій список вінтажних і застарілих пристроїв, додавши туди iPhone 7 Plus і iPhone 8. Їхнім власникам варто бути готовими до можливих труднощів із пошуком деталей для ремонту.

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