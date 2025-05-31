Якщо ви власник одного з цих смартфонів Apple, рекомендується терміново оновитися.

З 1 червня 2025 року WhatsApp припиняє підтримку iOS 15.1 і більш ранніх версій системи, оголосили в Meta. Спочатку це оновлення планувалося ще на 5 травня.

Таким чином, додаток для спілкування перестане працювати на iPhone 5s, iPhone 6 і iPhone 6 Plus. Вищезазначені айфони підтримують лише iOS 12.5.7.

Деякі джерела також стверджують, що WhatsApp перестане працювати на iPhone 6s, iPhone 6s Plus і iPhone SE (2016), однак ці моделі підтримують оновлення до iOS 15.8.4. Якщо вони оновлені до останньої підтримуваної версії iOS, месенджер продовжить працювати.

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Компанія рекомендує власникам старих айфонів зробити резервні копії чатів і медіафайлів, і відновити її на новому смартфоні, який підтримує WhatsApp.

Відмова від підтримки старих версій ОС – стандартна практика для месенджерів. Це дає розробникам можливість додавати нові функції та поліпшення, які можуть бути несумісні з більш старими пристроями.

Нагадаємо, раніше цього місяця Apple оновила свій список вінтажних і застарілих пристроїв, додавши туди iPhone 7 Plus і iPhone 8. Їхнім власникам варто бути готовими до можливих труднощів із пошуком деталей для ремонту.

Тим часом Apple, імовірно, передумала випускати iOS 19: замість неї одразу вийде iOS 26. Аналогічно будуть названі macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 і visionOS 26.

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