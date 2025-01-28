Мова про апдейти KB5050009 для 24H2 і KB5050021 для 23H2.

Рідкісне оновлення Windows 11 обходиться без серйозних проблем у роботі ОС. Не стали винятком і січневі апдейти KB5050009 для 24H2 і KB5050021 для 23H2, встановлення яких стало катастрофічним для багатьох користувачів, пише Windows Latest.

Основна проблема полягає в непрацездатності Bluetooth навушників, веб-камер та пристроїв, підключених через зовнішній USB ЦАП. Ба більше, використання комбінації клавіш Alt+Tab може призводити до зависання системи.

Також користувачі повідомляють, що після встановлення оновлення система може зіткнутися з блокуванням команди Ctrl+Alt+Del, яка відкриває "Диспетчер завдань". А для декого перегляд відео YouTube стає неможливим через помилки рендерингу звуку і постійну буферизацію.

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Деякі проблеми вдається вирішити видаленням KB5050009/KB5050021 з комп'ютера, але найчастіше цього недостатньо і доводиться повністю перевстановлювати OC.

Доти, доки Microsoft не виправить баги, ставити січневе оновлення Windows 11 24H2 не рекомендується.

За словами Microsoft, 2025-й стане "роком переходу на Windows 11", яка досі залишається в тіні Windows 10. Через три роки з моменту виходу нова ОС встановлено менше, ніж на 35% комп'ютерів. Багато хто віддає перевагу функціоналу та інтерфейсу "десятки".

Нагадаємо, життєвий цикл Windows 10 закінчується в жовтні, але Microsoft вперше пропонує користувачам можливість продовжити користуватися старою ОС і отримувати оновлення платно. За 30 доларів можна отримати додатковий рік підтримки.

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