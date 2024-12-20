До списку увійшло понад 30 пристроїв, у якому є як смартфони, так і планшети.

HyperOS 2.0 – нову оболонку для пристроїв Xiaomi – представили наприкінці жовтня. Однак оновлення не є одномоментним для всіх пристроїв. Воно поширюється поетапно, і тому більшості користувачів доводиться чекати тижнями, якщо не місяцями.

Портал Gizmochina зібрав список пристроїв, які вже почали отримувати оновлення HyperOS 2.0. До списку увійшло понад 30 девайсів Xiaomi, Poco, Redmi, в якому є як смартфони, так і планшети:

Xiaomi 15;

Xiaomi 15 Pro;

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Pro;

Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 14T;

Xiaomi 14T Pro; Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Pro; Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13 Ultra; Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13T;

Xiaomi Pad 7;

Xiaomi Pad 7 Pro;

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;

Xiaomi Mix Fold 4;

Redmi Note 13 4G;

Redmi Note 13 Pro 5G;

Redmi Note 13 Pro+ 5G;

Redmi Note 12;

Redmi K80;

Redmi K80 Pro;

Redmi K70;

Redmi K70 Pro;

Redmi K70 Ultra;

Redmi K70E;

Redmi K60 Ultra;

Redmi Pad Pro 5G;

Redmi 13;

Redmi 13C;

Redmi 12 4G;

Redmi 12 5G;

Poco M6;

Poco M6 Pro 5G;

Poco C65.

Ці пристрої отримують стабільне оновлення HyperOS 2, принаймні, в одному регіоні. Може пройти від кількох днів до кількох тижнів, перш ніж оновлення стане доступним для всіх регіонів. Тому, навіть якщо ваш смартфон є в списку, але ви не бачите оновлення HyperOS 2 на своєму девайсі, варто трохи почекати і перевіряти наявність нових оновлень через "Налаштування".

Відео дня

HyperOS 2 стала швидшою, плавнішою і надійнішою, кажуть у Xiaomi. Також нова прошивка отримала набір ШІ-функцій Xiaomi XyperAI. Нейромережі навчилися працювати з текстом, створювати фото за текстом і робити "кінематографічні" екрани блокування на основі відео.

У 2025 році HyperOS 2.0 почне приходити і на інші актуальні девайси, наприклад Xiaomi 12 і Redmi Note 12. Абсолютно точно апдейт не прийде на смартфони, які визнані "застарілими". Серед них, наприклад, Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.

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