HyperOS 2.0 – нову оболонку для пристроїв Xiaomi – представили наприкінці жовтня. Однак оновлення не є одномоментним для всіх пристроїв. Воно поширюється поетапно, і тому більшості користувачів доводиться чекати тижнями, якщо не місяцями.
Портал Gizmochina зібрав список пристроїв, які вже почали отримувати оновлення HyperOS 2.0. До списку увійшло понад 30 девайсів Xiaomi, Poco, Redmi, в якому є як смартфони, так і планшети:
- Xiaomi 15;
- Xiaomi 15 Pro;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 14 Ultra;
- Xiaomi 14T;
- Xiaomi 14T Pro; Xiaomi 14T Pro;
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 13 Pro; Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13 Ultra; Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 13T;
- Xiaomi Pad 7;
- Xiaomi Pad 7 Pro;
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
- Xiaomi Mix Fold 4;
- Redmi Note 13 4G;
- Redmi Note 13 Pro 5G;
- Redmi Note 13 Pro+ 5G;
- Redmi Note 12;
- Redmi K80;
- Redmi K80 Pro;
- Redmi K70;
- Redmi K70 Pro;
- Redmi K70 Ultra;
- Redmi K70E;
- Redmi K60 Ultra;
- Redmi Pad Pro 5G;
- Redmi 13;
- Redmi 13C;
- Redmi 12 4G;
- Redmi 12 5G;
- Poco M6;
- Poco M6 Pro 5G;
- Poco C65.
Ці пристрої отримують стабільне оновлення HyperOS 2, принаймні, в одному регіоні. Може пройти від кількох днів до кількох тижнів, перш ніж оновлення стане доступним для всіх регіонів. Тому, навіть якщо ваш смартфон є в списку, але ви не бачите оновлення HyperOS 2 на своєму девайсі, варто трохи почекати і перевіряти наявність нових оновлень через "Налаштування".
HyperOS 2 стала швидшою, плавнішою і надійнішою, кажуть у Xiaomi. Також нова прошивка отримала набір ШІ-функцій Xiaomi XyperAI. Нейромережі навчилися працювати з текстом, створювати фото за текстом і робити "кінематографічні" екрани блокування на основі відео.
У 2025 році HyperOS 2.0 почне приходити і на інші актуальні девайси, наприклад Xiaomi 12 і Redmi Note 12. Абсолютно точно апдейт не прийде на смартфони, які визнані "застарілими". Серед них, наприклад, Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.