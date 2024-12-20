HyperOS 2.0: які телефони можуть оновитися до нової ОС / фото Gizmochina

HyperOS 2.0 – нову оболонку для пристроїв Xiaomi – представили наприкінці жовтня. Однак оновлення не є одномоментним для всіх пристроїв. Воно поширюється поетапно, і тому більшості користувачів доводиться чекати тижнями, якщо не місяцями.

Портал Gizmochina зібрав список пристроїв, які вже почали отримувати оновлення HyperOS 2.0. До списку увійшло понад 30 девайсів Xiaomi, Poco, Redmi, в якому є як смартфони, так і планшети:

  • Xiaomi 15;
  • Xiaomi 15 Pro;
  • Xiaomi 14;
  • Xiaomi 14 Pro;
  • Xiaomi 14 Ultra;
  • Xiaomi 14T;
  • Xiaomi 14T Pro; Xiaomi 14T Pro;
  • Xiaomi 13;
  • Xiaomi 13 Pro; Xiaomi 13 Pro;
  • Xiaomi 13 Ultra; Xiaomi 13 Ultra;
  • Xiaomi 13T;
  • Xiaomi Pad 7;
  • Xiaomi Pad 7 Pro;
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
  • Xiaomi Mix Fold 4;
  • Redmi Note 13 4G;
  • Redmi Note 13 Pro 5G;
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G;
  • Redmi Note 12;
  • Redmi K80;
  • Redmi K80 Pro;
  • Redmi K70;
  • Redmi K70 Pro;
  • Redmi K70 Ultra;
  • Redmi K70E;
  • Redmi K60 Ultra;
  • Redmi Pad Pro 5G;
  • Redmi 13;
  • Redmi 13C;
  • Redmi 12 4G;
  • Redmi 12 5G;
  • Poco M6;
  • Poco M6 Pro 5G;
  • Poco C65.

Ці пристрої отримують стабільне оновлення HyperOS 2, принаймні, в одному регіоні. Може пройти від кількох днів до кількох тижнів, перш ніж оновлення стане доступним для всіх регіонів. Тому, навіть якщо ваш смартфон є в списку, але ви не бачите оновлення HyperOS 2 на своєму девайсі, варто трохи почекати і перевіряти наявність нових оновлень через "Налаштування".

Відео дня

HyperOS 2 стала швидшою, плавнішою і надійнішою, кажуть у Xiaomi. Також нова прошивка отримала набір ШІ-функцій Xiaomi XyperAI. Нейромережі навчилися працювати з текстом, створювати фото за текстом і робити "кінематографічні" екрани блокування на основі відео.

У 2025 році HyperOS 2.0 почне приходити і на інші актуальні девайси, наприклад Xiaomi 12 і Redmi Note 12. Абсолютно точно апдейт не прийде на смартфони, які визнані "застарілими". Серед них, наприклад, Redmi 10 і Redmi Note 11 Pro.

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