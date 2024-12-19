Samsung випустила важливе оновлення для своїх смартфонів – не зволікайте з установкою

Воно усуває близько півсотні "дірок" і вразливостей у безпеці як самої Android, так і One UI, тому класифікується як важливе.

Грудневий патч безпеки, що вийшов раніше для смартфонів Samsung Galaxy S24, став доступний для раніше випущених флагманів південнокорейського виробника, а також середньобюджетного Galaxy A54.

Як говориться в патчноуті, грудневе оновлення безпеки усуває понад 45 вразливостей безпеки, включно з 6 критичними і 28 високорівневими. Традиційно, такі апдейти не приносять нових функцій, але покращують роботу та захист пристроїв, тож не варто зволікати з їхнім встановленням.

Мінімальний перелік сумісних девайсів – уся лінійка Galaxy S24, S23, S22, S21, а також моделі Galaxy Z Fold 6, Galaxy Flip 6, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 і Galaxy A54.

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Апдейт доступний у центрі оновлення Samsung у налаштуваннях телефону. Прошивка важить близько 250 Мбайт.

Раніше Samsung підтвердила, що оновлення One UI 7 на базі Android 15 запізнюється і вийде тільки на початку 2025 року. Першими смартфонами з новою прошивкою стануть моделі серії Galaxy S25, їхній випуск очікується наприкінці січня.

Стабільна версія ОС Android 15 для смартфонів Google вийшла ще в середині жовтня. Інші виробники досі адаптують нову версію системи під свої оболонки. Чи отримає ваш смартфон Android 15 і якщо так, то коли, можна подивитися тут.

Тим часом продовжує з'являтися інформація про нові смартфони Samsung Galaxy S25. Усі моделі отримають чип Snapdragon 8 Elite, Galaxy S25 Ultra зможе похизуватися найтоншою рамкою екрана у світі, а модель Galaxy S25 Slim складе конкуренцію iPhone 17 Air.

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