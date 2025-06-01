Також з'являться вертикальні трансляції в застосунку для смартфонів.

На фестивалі TwitchCon у Роттердамі стрімінговий сервіс Twitch представив кілька важливих нововведень, які почнуть змінювати звичний формат платформи вже найближчим часом.

Головне з них - підтримка вертикальних трансляцій, спеціально адаптованих для перегляду з мобільних пристроїв. Це означає, що стріми можна буде дивитися, не повертаючи телефон, що особливо актуально для аудиторії, яка звикла до TikTok і YouTube Shorts.

Крім того, Twitch впровадить можливість одночасного мовлення у двох форматах: горизонтальному і вертикальному. Це рішення націлене на розширення охоплення і зручність як для стримерів, так і для глядачів.

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Паралельно з цим з'явиться функція перемотування під час прямого ефіру, тепер користувачі зможуть повертатися до минулих моментів стріму без необхідності чекати кінця трансляції або шукати записи.

Тестування вертикального формату почнеться влітку на обмеженій кількості каналів. Протягом 2025 року доступ до цієї функції отримають більше стримерів.

Також стало відомо, що Twitch розширює бета-тест стрімів у роздільній здатності 1440p. Тепер подати заявку на доступ до цієї опції можуть усі партнери та компаньйони сервісу. Однак можливість перегляду таких трансляцій поки діє тільки в деяких країнах, України серед них немає.

Раніше ми розповідали, що в Google "Карти" з'явилася нова функція: додаток автоматично сканує скріншоти на пристрої та зберігає знайдені на них локації.

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