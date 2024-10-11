Підприємець зізнався в любові до серії стратегій.

Творець Facebook Марк Цукерберг зізнався, що дуже любить проводити вільний час у серії ігор Sid Meier's Civilization.

У нещодавньому інтерв'ю Pubity бізнесмен розповів, що його дружина Прісцилла сильно здивувалася, коли побачила, що він награв понад 1000 годин у Civilization 6 у Steam. Сам Марк поділився, що вважає ігри Сіда Маєра найкращими стратегіями в історії.

Також Цукерберг сказав, що замислюється про створення Twitch-каналу, де він би стрімив свою улюблену гру і проводив партії разом із глядачами. При цьому наголосивши, що він дуже хороший у грі і навряд чи хтось зможе його перемогти: "Переконаний, що я досить близький до звання гросмейстера, і здивуюся, якщо хтось у світі зможе мене обіграти."

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Про любов CEO Meta до ігор серії Civilization відомо вже давно. У 2021 році The New Yorker публікував статтю про історію творців серії, і про те, як культові стратегії вплинули на видатних особистостей. Було там і про Марка Цукерберга: він грав у Civilization ще з середньої школи, і багато в чому саме ігри Сіда Маєра підштовхнули його зайнятися програмуванням. Також бізнесмен розповів кумедну історію, що він не міг відірватися від Цивілізації, навіть коли йому прийшов лист про його зарахування до Гарварду.

Цукерберг не уточнював, яка гра в серії його улюблена. Але користувачі згадали фотографію розробника, де він сидить із ноутбуком, на якому запущена Sid Meier's Civilization IV.

Нагадаємо, що цього місяця вийде VR спін-офф ігрової серії Batman Arkham Shadows. Гра буде ексклюзивом для VR платформ Meta Quest 3 і Meta Quest 3S.

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