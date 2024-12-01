Для багатьох популярних моделей, включно з Poco F4 і Redmi Note 12, нинішня версія ОС стане останньою.

Хоча Xiaomi тільки-тільки представила HyperOS 2.0 на базі Android 15 й почала розсилати оновлення для глобальних моделей, в інтернеті вже з'явився перелік телефонів і планшетів виробника, які отримають підтримку Android 16.

Загалом у переліку 59 моделей Xiaomi, Redmi і Poco. Список неофіційний, але він складений відповідно до нинішньої політики оновлення ПЗ апаратів китайського виробника. Минулого року Xiaomi оголосила про продовження періоду підтримки своїх пристроїв до чотирьох років оновлень ОС і п'яти років патчів безпеки.

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Ми вже знаємо, що Google планує випустити Android 16 набагато раніше, ніж вийшла Android 15 і попередні версії. Наступного року користувачам не доведеться чекати настання осені: нова ОС вийде вже в другому кварталі (квітні-червні) 2025 року.

Що нового буде в Android 16? Журналісти Android Authority розповідають, що в новій ОС з'явиться повністю перероблена панель оповіщень і швидких налаштувань, а режим "Не турбувати" перероблять настільки, що навіть назва буде іншою.

Актуальна версія Android 15 вийшла 15 жовтня для пристроїв Pixel. Решті юзерів доведеться чекати до кінця року, поки їхні виробники адаптують ОС під фірмові оболонки. А якщо у вас Samsung, то чекати доведеться до середини січня 2025-го.

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