Хоча Xiaomi тільки-тільки представила HyperOS 2.0 на базі Android 15 й почала розсилати оновлення для глобальних моделей, в інтернеті вже з'явився перелік телефонів і планшетів виробника, які отримають підтримку Android 16.
Загалом у переліку 59 моделей Xiaomi, Redmi і Poco. Список неофіційний, але він складений відповідно до нинішньої політики оновлення ПЗ апаратів китайського виробника. Минулого року Xiaomi оголосила про продовження періоду підтримки своїх пристроїв до чотирьох років оновлень ОС і п'яти років патчів безпеки.
Шукайте свій смартфон нижче:
Xiaomi
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi MIX FLIP
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi MIX FOLD 4
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro
Redmi
- Redmi 12
- Redmi 12 5G
- Redmi 13
- Redmi 13 5G
- Redmi 13C 5G
- Redmi 13R
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Redmi A3 Pro
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K70E
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi Note 13 Pro Plus
- Redmi Note 13R
- Redmi Note 14
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro Plus
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad SE 4G
- Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi
- Redmi Turbo 3
Poco
- Poco C75
- Poco F5 Pro
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco M6
- Poco M6 Plus 5G
- Poco M6 Pro
- Poco M6 Pro 4G
- Poco Pad
- Poco X6 5G
- Poco X6 Pro
Ми вже знаємо, що Google планує випустити Android 16 набагато раніше, ніж вийшла Android 15 і попередні версії. Наступного року користувачам не доведеться чекати настання осені: нова ОС вийде вже в другому кварталі (квітні-червні) 2025 року.
Що нового буде в Android 16? Журналісти Android Authority розповідають, що в новій ОС з'явиться повністю перероблена панель оповіщень і швидких налаштувань, а режим "Не турбувати" перероблять настільки, що навіть назва буде іншою.
Актуальна версія Android 15 вийшла 15 жовтня для пристроїв Pixel. Решті юзерів доведеться чекати до кінця року, поки їхні виробники адаптують ОС під фірмові оболонки. А якщо у вас Samsung, то чекати доведеться до середини січня 2025-го.