Які Самсунги отримають Андроїд 15: список зі смартфонів та планшетів / фото Samsung

Нова версія оболонки для смартфонів Samsung з'явиться лише на початку наступного року. Однак джерела з'ясували повний список апаратів (не враховуючи майбутніх девайсів), які зможуть оновитися до One UI 7 на базі Android 15.

Список смартфонів виглядає так:

  • Galaxy S24 Ultra;
  • Galaxy S24+;
  • Galaxy S24;
  • Galaxy S23 Ultra;
  • Galaxy S23+;
  • Galaxy S23;
  • Galaxy S23 FE;
  • Galaxy S22 Ultra;
  • Galaxy S22+;
  • Galaxy S22;
  • Galaxy S21 FE;
  • Galaxy S21 Ultra;
  • Galaxy S21+;
  • Galaxy S21;
  • Galaxy Z Fold 6;
  • Galaxy Z Fold 5;
  • Galaxy Z Flip 6;
  • Galaxy Z Flip 5; Galaxy Z Flip 5;
  • Galaxy Z Fold 4;
  • Galaxy Z Flip 4;
  • Galaxy Z Fold 3;
  • Galaxy Z Flip 3;
  • Galaxy A73;
  • Galaxy A55;
  • Galaxy A54;
  • Galaxy A53;
  • Galaxy A35;
  • Galaxy A34;
  • Galaxy A33;
  • Galaxy A25;
  • Galaxy A24;
  • Galaxy A23;
  • Galaxy A15 (LTE+5G);
  • Galaxy A14 (LTE+5G);
  • Galaxy A16 (LTE+5G);
  • Galaxy F55;
  • Galaxy F54;
  • Galaxy F34;
  • Galaxy F15;
  • Galaxy M55s;
  • Galaxy M55;
  • Galaxy M54;
  • Galaxy M34;
  • Galaxy M53;
  • Galaxy M33;
  • Galaxy M15.

Планшети:

  • Galaxy Tab S10+;
  • Galaxy Tab S10 Ultra;
  • Galaxy Tab S9 FE+;
  • Galaxy Tab S9 FE;
  • Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G).

Повноцінний реліз Android 15 відбувся в середині жовтня. Оновлення вже отримали власники смартфонів Google Pixel. Решті Android-користувачів доведеться почекати деякий час, поки їхні виробники адаптують операційну систему під фірмові оболонки.

Якщо у вас Samsung, то чекати доведеться довше, ніж зазвичай. Виробник уже підтвердив, що стабільна версія One UI 7 з'явиться лише у 2025 році. Судячи з усього, прошивка вийде одночасно з новими флагманами Galaxy S25 – їхня прем'єра очікується в середині січня. Торік збірка One UI на Android 14 вийшла наприкінці жовтня.

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Якщо вашого пристрою немає в списку, то, можливо, час задуматися про апгрейд. Тим паче що нещодавно Samsung представила недорогий Galaxy A16, який отримав рекордну для свого сегмента 6-річну підтримку оновленнями.

Раніше Samsung випустила важливе оновлення для своїх смартфонів. Жовтневий патч не тільки усуває помилки в системі, а й значно покращує роботу пристроїв, тому краще не зволікати з установкою.

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