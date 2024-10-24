Нова версія оболонки для смартфонів Samsung з'явиться лише на початку наступного року. Однак джерела з'ясували повний список апаратів (не враховуючи майбутніх девайсів), які зможуть оновитися до One UI 7 на базі Android 15.
Список смартфонів виглядає так:
- Galaxy S24 Ultra;
- Galaxy S24+;
- Galaxy S24;
- Galaxy S23 Ultra;
- Galaxy S23+;
- Galaxy S23;
- Galaxy S23 FE;
- Galaxy S22 Ultra;
- Galaxy S22+;
- Galaxy S22;
- Galaxy S21 FE;
- Galaxy S21 Ultra;
- Galaxy S21+;
- Galaxy S21;
- Galaxy Z Fold 6;
- Galaxy Z Fold 5;
- Galaxy Z Flip 6;
- Galaxy Z Flip 5; Galaxy Z Flip 5;
- Galaxy Z Fold 4;
- Galaxy Z Flip 4;
- Galaxy Z Fold 3;
- Galaxy Z Flip 3;
- Galaxy A73;
- Galaxy A55;
- Galaxy A54;
- Galaxy A53;
- Galaxy A35;
- Galaxy A34;
- Galaxy A33;
- Galaxy A25;
- Galaxy A24;
- Galaxy A23;
- Galaxy A15 (LTE+5G);
- Galaxy A14 (LTE+5G);
- Galaxy A16 (LTE+5G);
- Galaxy F55;
- Galaxy F54;
- Galaxy F34;
- Galaxy F15;
- Galaxy M55s;
- Galaxy M55;
- Galaxy M54;
- Galaxy M34;
- Galaxy M53;
- Galaxy M33;
- Galaxy M15.
Планшети:
- Galaxy Tab S10+;
- Galaxy Tab S10 Ultra;
- Galaxy Tab S9 FE+;
- Galaxy Tab S9 FE;
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G).
Повноцінний реліз Android 15 відбувся в середині жовтня. Оновлення вже отримали власники смартфонів Google Pixel. Решті Android-користувачів доведеться почекати деякий час, поки їхні виробники адаптують операційну систему під фірмові оболонки.
Якщо у вас Samsung, то чекати доведеться довше, ніж зазвичай. Виробник уже підтвердив, що стабільна версія One UI 7 з'явиться лише у 2025 році. Судячи з усього, прошивка вийде одночасно з новими флагманами Galaxy S25 – їхня прем'єра очікується в середині січня. Торік збірка One UI на Android 14 вийшла наприкінці жовтня.
Якщо вашого пристрою немає в списку, то, можливо, час задуматися про апгрейд. Тим паче що нещодавно Samsung представила недорогий Galaxy A16, який отримав рекордну для свого сегмента 6-річну підтримку оновленнями.
Раніше Samsung випустила важливе оновлення для своїх смартфонів. Жовтневий патч не тільки усуває помилки в системі, а й значно покращує роботу пристроїв, тому краще не зволікати з установкою.