Нова прошивка вийде для 46 смартфонів і 10 планшетів корейського бренду, не рахуючи майбутніх девайсів.

Нова версія оболонки для смартфонів Samsung з'явиться лише на початку наступного року. Однак джерела з'ясували повний список апаратів (не враховуючи майбутніх девайсів), які зможуть оновитися до One UI 7 на базі Android 15.

Список смартфонів виглядає так:

Galaxy S24 Ultra;

Galaxy S24+;

Galaxy S24;

Galaxy S23 Ultra;

Galaxy S23+;

Galaxy S23;

Galaxy S23 FE;

Galaxy S22 Ultra;

Galaxy S22+;

Galaxy S22;

Galaxy S21 FE;

Galaxy S21 Ultra;

Galaxy S21+;

Galaxy S21;

Galaxy Z Fold 6;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Flip 6;

Galaxy Z Flip 5; Galaxy Z Flip 5;

Galaxy Z Fold 4;

Galaxy Z Flip 4;

Galaxy Z Fold 3;

Galaxy Z Flip 3;

Galaxy A73;

Galaxy A55;

Galaxy A54;

Galaxy A53;

Galaxy A35;

Galaxy A34;

Galaxy A33;

Galaxy A25;

Galaxy A24;

Galaxy A23;

Galaxy A15 (LTE+5G);

Galaxy A14 (LTE+5G);

Galaxy A16 (LTE+5G);

Galaxy F55;

Galaxy F54;

Galaxy F34;

Galaxy F15;

Galaxy M55s;

Galaxy M55;

Galaxy M54;

Galaxy M34;

Galaxy M53;

Galaxy M33;

Galaxy M15.

Планшети:

Galaxy Tab S10+;

Galaxy Tab S10 Ultra;

Galaxy Tab S9 FE+;

Galaxy Tab S9 FE;

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G).

Повноцінний реліз Android 15 відбувся в середині жовтня. Оновлення вже отримали власники смартфонів Google Pixel. Решті Android-користувачів доведеться почекати деякий час, поки їхні виробники адаптують операційну систему під фірмові оболонки.

Якщо у вас Samsung, то чекати доведеться довше, ніж зазвичай. Виробник уже підтвердив, що стабільна версія One UI 7 з'явиться лише у 2025 році. Судячи з усього, прошивка вийде одночасно з новими флагманами Galaxy S25 – їхня прем'єра очікується в середині січня. Торік збірка One UI на Android 14 вийшла наприкінці жовтня.

Відео дня

Якщо вашого пристрою немає в списку, то, можливо, час задуматися про апгрейд. Тим паче що нещодавно Samsung представила недорогий Galaxy A16, який отримав рекордну для свого сегмента 6-річну підтримку оновленнями.

Раніше Samsung випустила важливе оновлення для своїх смартфонів. Жовтневий патч не тільки усуває помилки в системі, а й значно покращує роботу пристроїв, тому краще не зволікати з установкою.

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