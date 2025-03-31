Синій 'екран смерті' Windows більше не синій – Microsoft змінює лячний елемент

Крім зміни кольору, у новій версії інтерфейсу також зникне сумний смайлик і QR-код.

Microsoft вирішила відмовитися від звичного синього "екрану смерті" в Windows, замінивши його на "більш спокійний" зелений. Про це компанія пише в анонсі збірки Windows 11 Insider Preview 26120.3653 у своєму блозі.

Крім зміни кольору, у новій версії інтерфейсу також зникне сумний смайлик ":(" і QR-код з посиланням на можливі виправлення проблеми. Тепер залишиться тільки рекомендація зробити перезапуск.

"Ми представляємо новий, більш оптимізований користувальницький інтерфейс для несподіваних перезапусків, який краще відповідає принципам дизайну Windows 11 і підтримує нашу мету – якнайшвидше повернути користувачів до продуктивної роботи", - пише Microsoft.

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Нововведення поки що доступне тільки бета-тестерам програми Windows Insider. Для решти користувачів оновлення з зеленим "екраном смерті" вийде до кінця року, після завершення тестів і стабільного впровадження в систему.

Нагадаємо, в лютому цього року частка Windows 11 серед комп'ютерів під управлінням ОС від Microsoft досягла нового історичного максимуму в 38%. Фактично, тепер кожен третій комп'ютер під управлінням Windows використовує W11.

Як зазначають експерти, у деяких країнах, наприклад, Великій Британії, Windows 11 вже популярніша, ніж Windows 10. В Україні ж – навпаки: на найновішу ОС пересіло лише 26% юзерів.

Збільшення частки Windows 11 пов'язане з завершенням безкоштовної підтримки Windows 10 – вона закінчиться в жовтні 2025 року з можливістю отримання платних оновлень до жовтня 2026 року. Купити таку підтримку можна буде лише на один рік за 30 доларів без можливості подальшого продовження.

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