Ера Windows 10 добігає кінця: Windows 11 стає все більш 'народною' ОС

Кожен третій комп'ютер під управлінням Windows використовує Windows 11.

Аналітичне агентство StatCounter оприлюднило дані про частку ринку операційних систем станом на лютий 2025 року. Частка Windows 11 серед комп'ютерів під управлінням ОС від Microsoft сягнула нового історичного максимуму в 38%.

На поточний момент версії Windows мають такий розподіл:

Windows 10 - 58.83%

Windows 11 - 38%

Windows 7 - 2.3%

Windows 8.1 - 0.31%

Windows XP - 0.29%

Для порівняння, поширення Windows в Україні:

Windows 10 - 69.8%

Windows 11 - 26%

Windows 7 - 3.37%

Windows 8.1 - 0.48%

Windows XP - 0.28%

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Як зазначають аналітики, у деяких країнах, наприклад, у Великій Британії, Windows 11 вже стала популярнішою, ніж Windows 10. Активно переходять на новітню операційну систему і геймери по всьому світу – Windows 11 закріпилася як найпопулярніша ОС у Steam.

Збільшення частки Windows 11 пов'язане з завершенням безкоштовної підтримки Windows 10 незабаром – вона закінчиться в жовтні 2025 року з можливістю отримання платних оновлень до жовтня 2026-го. Купити таку підтримку можна буде лише на один рік за 30 доларів без можливості подальшого продовження.

Тим часом журналісти зазначають, що з осіннім оновленням 24H2 Windows 11 за своєю суттю перетворилася на Windows 12. Microsoft змінила свою бізнес-модель, і замість трирічного циклу розробки Windows віддала пріоритет концепції "Windows як сервіс", сховавши за великим оновленням нову операційну систему.

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