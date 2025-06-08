YouTube забанив ще кілька блокувальників реклами, які все ще працювали

Зокрема, закрили експлойт у Mozila Firefox.

YouTube закрив лазівки для обходу реклами, тепер навіть Firefox з розширеннями більше не справляється. Користувачі повідомляють, що відео просто не запускаються, якщо не відключити блокувальник або не додати сайт до білого списку.

Як повідомляє 9to5Google, YouTube продовжує посилювати заходи проти блокувальників, які ще недавно давали змогу обходити обмеження, запроваджені 2024 року. Тоді компанія вперше почала активно боротися з відключенням реклами, що викликало масштабне невдоволення.

Крім того, тепер під час спроби використовувати ADblock з'являється сторінка, що блокувальники реклами заборонені на сайті, а сам YouTube ненав'язливо пропонує оплатити преміум, щоб прибрати рекламні ролики.

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Ірландські фахівці з конфіденційності навіть подали скаргу на Google за "незаконне стеження" за користувачами.

Google, звісно, має право захищати свою модель заробітку, але користувачі не перестануть шукати способи дивитися контент без реклами і підписки. Тож протистояння між YouTube і адблоками, найімовірніше, продовжиться у форматі нескінченної гри в догонялки.

Раніше ми розповідали, що YouTube почне показувати рекламу в найцікавіших моментах відео. У компанії вважають, що таким чином вдасться зафіксувати увагу глядачів у момент їхньої максимальної залученості.

Крім того, нещодавно Youtube змінив дизайн вперше за 10 років. Однією з ключових змін стали перероблені кнопки управління.

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