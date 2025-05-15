У компанії вважають, що таким чином вдасться зафіксувати увагу глядачів у момент їхньої максимальної залученості.

YouTube почне показувати рекламу в найцікавіших моментах відео. Про це повідомило видання TechCrunch з посиланням на презентацію в Нью-Йорку.

Технологію запустять уже найближчими днями, а працює вона за рахунок нейромережі Gemini, яка визначає "пікові" сцени і вмикає рекламні ролики відразу після них. Наприклад, відразу після сцени у випуску, де пара блогерів оголошує про заручини.

Ідея заснована на принципах емоційного таргетингу: користувачі краще запам'ятовують товари, які бачать, коли перебувають на емоційному підйомі. Однак такі вставки можуть дратувати, особливо якщо глядач емоційно залучений у сюжет і хоче швидше повернутися до перегляду, зазначили в TechCrunch.

Відео дня

Тим часом YouTube з 12 травня почав оптимізувати розміщення реклами посеред роликів – тепер вона з'являється під час переходів між сценами або при паузах у розмові. Вставок посеред фраз і активних дій стане менше, щоб знизити роздратування глядачів і підвищити залученість.

Раніше повідомлялося, що YouTube на честь 20-річчя відеоплатформи запустив тестування нового плеєра, однак користувачі його "захейтили". В оновленому плеєрі все скруглили та зробили "скляним", а меню гучності перемістили в блок праворуч.

Паралельно YouTube продовжує боротьбу з тими, хто використовує блокувальник реклами на їхньому сайті. Тепер у разі якщо у користувача активований блокувальник реклами у веб-браузері, платформа може почати показувати непропускну рекламу, яка йде по кілька годин.

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