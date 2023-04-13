Apple укомплектує смартфон власним модемом з підтримкою 5G, але доведеться запастися терпінням.

Видання MacRumors отримало аналітичну замітку від Haitong International Securities, в якій авторитетний аналітик Джефф Пу розповів про плани Apple з випуску нового бюджетного iPhone SE.

За інформацією експерта, умовний iPhone SE 4 буде заснований на базовій моделі iPhone 14, з 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм та тонкими рамками. Особливістю смартфона стане власний модем 5G, розробку якого Apple веде вже кілька років.

Зазначається, що модем буде побудований з використанням 4-нанометрового техпроцесу TSMC і буде підтримувати тільки частоти до 6 ГГц. Це означає, що найшвидший, але найбільш нестабільний діапазон mmWave, заради якого в деяких версіях айфонів є виділена антена у вигляді овальної плями збоку, 5G-модем підтримувати не буде.

Відео дня

За відомостями інсайдерів, масове виробництво iPhone SE четвертого покоління почнеться в першій половині 2024 року, а запуск пристрою заплановано на 2025 рік.

Нагадаємо, в січні цього року в мережі з'явилася інформація, що Apple "поховала" лінійку iPhone SE через слабкі продажі бюджетних моделей. Однак свіжі інсайди вказують на те, що купертинівці все ж поміняли свою думку і відновили розробку умовного iPhone SE 4.

Торішні iPhone SE виявилися нікому не потрібні

Актуальна модель iPhone SE була випущена в березні 2022 року за $430. Вона отримала 4,7-дюймовий дисплей Retina HD, захист від води за стандартом IP67, наявність кнопки Home, 12-Мп камеру і поліпшену батарею.

Однак попит на бюджетний смартфон виявився вкрай низьким. Однією з головних причин називають застарілий дизайн, маленький екран і слабкий акумулятор. Згадувалося, що Apple навіть довелося скоротити виробництво через неходовий попит.

Додамо, що перше покоління iPhone SE вийшло в 2016 році. Сьогодні це найдоступніші смартфони Apple, що випускаються в "старому" дизайні, але з сучасним процесором.

Вас також можуть зацікавити новини: