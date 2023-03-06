iPhone SE 4 буде засновано на базовій моделі iPhone 14 та надійде у продаж не раніше весни 2024 року.

Продовженню серії iPhone SE все ж бути. Раніше подейкували про скасування проєкту через слабкі продажі недорогих моделей від Apple, але тепер все більше джерел стверджують, що компанія перезапустила розробку умовного iPhone SE 4.

Мабуть, найцікавіше те, що в новий iPhone SE встановлять OLED-панель замість LCD. Портал Macrumors дізнався, що він не матиме висококласну панель від Samsung і Apple погодилася на більш дешеві альтернативи від китайського виробника BOE.

Очікується, що в iPhone SE 4 будуть використовуватися запаси OLED, спочатку закладені для iPhone 13 або iPhone 14. "Для Apple має сенс оптимізувати виробництво шляхом використання запасів компонентів, враховуючи, що iPhone SE продукт початкового рівня", – пише джерело.

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За інформацією аналітика Мінг-Чі Куо, iPhone SE четвертого покоління буде заснований на базовій моделі iPhone 14, з 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм і тонкими рамками. Також новинка може стати першим в історії айфоном, який обзаведеться фірмовим 5G-модемом Apple.

Точна дата виходу нового iPhone не повідомляється. Але враховуючи, що Apple зазвичай оновлює бюджетні моделі iPhone SE раз на два роки, скоріш за все, компанія представить новинку навесні 2024 року.

Торішні iPhone SE виявилися нікому не потрібні

Актуальна модель iPhone SE була випущена в березні 2022 року за $430. Вона отримала 4,7-дюймовий дисплей Retina HD, захист від води за стандартом IP67, наявність кнопки Home, 12-Мп камеру і поліпшену батарею.

Однак попит на бюджетний смартфон виявився вкрай низьким. Однією з головних причин називають застарілий дизайн, маленький екран і слабкий акумулятор. Згадувалося, що Apple навіть довелося скоротити виробництво через неходовий попит.

Додамо, що перше покоління iPhone SE вийшло в 2016 році. Сьогодні це найдоступніші смартфони Apple, що випускались в "старому" дизайні, але з сучасним процесором.

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