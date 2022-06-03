Команда Steam опублікувала результати чергового опитування користувачів своєї платформи, присвяченому "залізу". Свіжа статистика дозволяє дізнатися, на якому комп'ютері грало більшість геймерів світу в травні 2022 року.
З цікавого можна зауважити помітне зростання популярності відеокарт GeForce RTX 3070 і RTX 3080 – у травні їх частка склала 2,13% і 1,51% відповідно. Лідером же як і раніше залишається "старий-добрий" Pascal – GeForce GTX 1060.
Характеристики ПК середньостатистичного користувача Steam
- 6-ядерний процесор з частотою 2,3-2,69 ГГц;
- 16 ГБ оперативної пам'яті;
- GeForce GTX 1060;
- OC Windows 10.
Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують 67% гравців Steam.
Що стосується операційних систем, то тут ми бачимо, що тотальне домінування Windows 10 закінчується, адже частка "одинадцяти" швидко зростає і становить вже більше ніж 20%. Ну а старенькою Windows 7 користуються всього 2.41% користувачів.
Раніше УНІАН розповідав, що у Steam з'явився новий хіт – вампірський екшен з елементами виживання V Rising. У гри майже 90% позитивних відгуків, а її продажі вже перевалили за мільйон копій.
Також в Steam як і раніше можна придбати український інді-бандл зі знижкою в 50%. Тут вам і потішниі RPG, і барвисті платформери, і нетиповий симулятор водіння з елементами жахів і багато чого цікавого.