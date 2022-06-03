GeForce RTX 3070 і RTX 3080 набирають все більше популярності серед геймерів, проте лідером все ще залишається GTX 1060.

Команда Steam опублікувала результати чергового опитування користувачів своєї платформи, присвяченому "залізу". Свіжа статистика дозволяє дізнатися, на якому комп'ютері грало більшість геймерів світу в травні 2022 року.

З цікавого можна зауважити помітне зростання популярності відеокарт GeForce RTX 3070 і RTX 3080 – у травні їх частка склала 2,13% і 1,51% відповідно. Лідером же як і раніше залишається "старий-добрий" Pascal – GeForce GTX 1060.

Характеристики ПК середньостатистичного користувача Steam

6-ядерний процесор з частотою 2,3-2,69 ГГц;

16 ГБ оперативної пам'яті;

GeForce GTX 1060;

OC Windows 10.

Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують 67% гравців Steam.

Що стосується операційних систем, то тут ми бачимо, що тотальне домінування Windows 10 закінчується, адже частка "одинадцяти" швидко зростає і становить вже більше ніж 20%. Ну а старенькою Windows 7 користуються всього 2.41% користувачів.

Раніше УНІАН розповідав, що у Steam з'явився новий хіт – вампірський екшен з елементами виживання V Rising. У гри майже 90% позитивних відгуків, а її продажі вже перевалили за мільйон копій.

Також в Steam як і раніше можна придбати український інді-бандл зі знижкою в 50%. Тут вам і потішниі RPG, і барвисті платформери, і нетиповий симулятор водіння з елементами жахів і багато чого цікавого.

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