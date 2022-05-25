Продажі гри вже перевищили мільйон копій.

У сервісі Steam регулярно з'являються ігри, які стають несподіваними хітами. Наприклад, всі прекрасно пам'ятають, як на початку 2021 року в магазині вистрілила Valheim. Зараз стався схожий випадок з вампірським екшеном з елементами виживання V Rising.

Сьогодні розробники зі Stunlock Studios повідомили, що продажі їх проекту перевищили 1 мільйон копій. На це грі знадобився всього тиждень з моменту виходу. Користувачів не зупинив навіть реліз в ранньому доступі.

Зараз V Rising має 14 261 відгук в Steam, 88 % з яких позитивні. Гру називають "ізометричним Valheim" з елементами Diablo і Terraria, а також можливістю пити кров. Багатьом людям сподобався геймплей, і вони чекають від розробників подальшого розвитку.

Детальніше про V Rising

У проекті користувачі перевтілюються у вампірів, які прокинулися після тривалого сну. Традиційної історії в грі немає.

До основних механік V Rising відносяться битви з ворогами, відновлення власного замку, дослідження готичного відкритого світу і пошуки цінних ресурсів.

Персонаж гравця, будучи вампіром, потребує крові і не може виходити на вулицю в денний час.

Користувачі вільні об'єднуватися в команди, щоб організовувати напади на села і добувати своїм кровопивцям харчування.

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