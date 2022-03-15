Всі ігри з набору мають українську локалізацію.

Група українських інди-розробників створила в Steam бандл з власними проєктами, кошти з продажу яких підуть на допомогу ЗСУ та рідним і близьким розробників у ці непрості часи.

Набір продається зі знижкою у 50% та має цінник у 446 грн. Тут вам і кумедні RPG, і колористі платформери, і нетиповий симулятор кермування з елементами жахів та багато чого цікавого.

Водночас варто зауважити, що всі ігри з бандла мають українську локалізацію. Також не полінуйтеся зайти на особисті сторінки розробників та додати до бажаного ті ігри, які вам найбільше до вподоби. Це збільшить шанс, що алгоритми Steam покажуть обрані вами проєкти більшій кількості користувачів.

Раніше повідомлялося, що користувачі з країни-агресора більше не можуть здійснювати транзакції в Steam. В інших ігрових сервісах теж спостерігаються обмеження: GOG і Nintendo eShop перестали приймати оплату в рублях, а в PlayStation Store не можна прив'язати карти банків, які знаходяться під санкціями.

Станом на сьогодні вже чимало відомих компаній, які пов'язані з індустрією відеоігор, покинули ринок країни-агресора. Поляки з CD Projekt RED були одними з перших в ігровому секторі, хто підтримав Україну в боротьбі проти Росії. Тепер російські геймери не зможуть купити ні "Відьмака 3", ні Cyberpunk 2077.

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