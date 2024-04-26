Тепер у меню пошуку відображаються рекомендовані канали, а в налаштуваннях з'явився розділ "Мій профіль",

Telegram отримав велике квітневе оновлення під номером 10.12. Більша частина фішок буде корисною для адміністраторів груп, але і звичайні користувачі без цікавих нововведень не залишилися, йдеться в блозі розробників.

Довгий час основною проблемою Telegram була відсутність рекомендацій. Знайти дійсно цікавий канал було складним завданням. Оновлення принесло аналог "розумної" стрічки: тепер у меню пошуку відображаються рекомендовані канали. Рекомендації ґрунтуються на тематиці тих каналів, на які юзер уже підписаний.

Загалом, месенджер став ще ближчим до соцмережі – наприклад, можна вказати в профілі день народження і посилання на свій канал, транслювати геопозицію безстроково, побачити фото під час пересилання повідомлень і багато іншого. Крім того, в "Налаштуваннях" можна налаштувати отримання повідомлень про реакції на повідомлення або історії.

Відео дня

Квітневе оновлення Telegram уже вийшло і доступне всім користувачам. Щоб нововведення запрацювали на смартфоні, потрібно оновити мобільний застосунок у Google Play і App Store.

Заборона телеграму в Україні: що відомо

Як писав УНІАН, представники української влади вже неодноразово висловлювалися за блокування або хоча б певне обмеження роботи платформи Telegram через безконтрольне розповсюдження російської пропаганди та небажання власників платформи йти на контакт з українською владою.

У березні група нардепів зареєструвала в Раді законопроєкт, який пропонує заборонити держорганам мати свої сторінки в "непрозорих" соцмережах, таких, як Телеграм.

Водночас, за словами Дурова, Apple вимагає від адміністрації Telegram заблокувати в Україні доступ до деяких проросійських каналів. А в разі ігнорування вимоги телеграм може бути видалено з магазину App Store.

Вас також можуть зацікавити новини: