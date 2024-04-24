Блокування якщо і відбудеться, то для користувачів iPhone з українськими SIM-картами, заявив Дуров.

Компанія Apple вимагає від адміністрації месенджера Telegram заблокувати в Україні доступ до деяких проросійських каналів. Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров.

Про які саме телеграм-канали йдеться, не згадується. При цьому Дуров наголосив, що блокування якщо і відбудеться, то для "користувачів iPhone з українськими SIM-картами". Тобто, самі канали не будуть видалені з месенджера. До них усе ще можна буде отримати доступ через веб-версію або на Android.

Ми отримуємо офіційні листи від Apple, в яких вказується, що певні зміни тут можуть бути неминучі, принаймні, для користувачів, які заходять у Telegram на iPhone з українських SIM-карт. Як я пояснив у своєму інтерв'ю, щоб залишатися доступним для своїх користувачів, Telegram має враховувати запити, які надходять із магазинів додатків, - написав творець месенджера у своєму каналі.

При цьому він додав, що в разі ігнорування вимоги Telegram може бути видалено з магазину App Store. Сам би він не став обмежувати жодні канали.

Також, за словами Дурова, Telegram банить акаунти і ботів, які збирають координати для нанесення ударів, або публікують особисті дані людей із закликами до насильства проти них.

Проблема з месенджером Telegram в Україні

Як писав УНІАН, представники української влади вже неодноразово висловлювалися за блокування або хоча б певне обмеження роботи платформи Telegram через безконтрольне поширення російської пропаганди та небажання власників платформи йти на контакт з українською владою.

У березні група нардепів зареєструвала в Раді законопроєкт, який пропонує заборонити держорганам мати свої сторінки в "непрозорих" соцмережах, таких як Телеграм.

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