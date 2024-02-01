Команда месенджера переробила розділ "Збережене", який замінить вам нотатки.

Функція "Збережене" – одна з найбільш непомітних, але важливих у Telegram. У першому в 2024 році великому оновленні розробники месенджера помітно прокачали її.

Тепер в цьому чаті з самим собою повідомлення сортуються за джерелами: якщо натиснути на заголовок "Збережене", з'явиться список каналів, з яких ви їх зберегли. Будь-який з чатів можна закріпити на початку переліку.

Крім того, до повідомлень в "Збереженому" тепер можна додавати теги: після натискання на конкретний тег показуються повідомлення, що відмічені певним емодзі. Також до кожного емодзі можна залишити короткий пояснювальний текст. Він буде індексуватися телеграмом і показуватись при перегляді.

Відео дня

А у підписників Premium в новому оновлення з'явилася можливість переглядати і викладати "Історії" більш високій якості. Можна буде примусово знизити якість, якщо інтернет повільний або якщо потрібно заощадити трафік.

У списку нововведень значаться і функції, які були додані в мінорних апдейтах Telegram протягом січня. Серед них – одноразові аудіо- та відеоповідомлення, можливість поставити запис на паузу, а потім відновити. Ще можна закрити свої особисті повідомлення для всіх, окрім контактів та інших власників Premium,

Оновлений Telegram вже доступний для установки. Щоб нововведення запрацювали на смартфоні, потрібно оновити мобільний додаток в Google Play і App Store.

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