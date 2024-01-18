А ще з останнім апдейтом стало видно, коли було прочитано повідомлення в особистій переписці.

Telegram оновився вдруге за тиждень: раніше апдейт приніс в популярний месенджер одноразові голосові та відеоповідомлення, а тепер представили нові функції для підписників Premium.

Наприклад, в Telegram тепер можна закрити свої особисті повідомлення для всіх, окрім контактів та інших власників Premium, але і сама функція доступна тільки платним підписникам. Щоб налаштувати прийом повідомлень, зайдіть в розділ "Конфіденційність" і виберіть "Повідомлення".

Відео дня

Крім того, з останнім апдейтом в месенджері можна приховувати свій онлайн, але при цьому бачити його у інших – працює це теж тільки для Premium-юзерів. Раніше, якщо ви приховували дату свого останнього відвідування від усіх, то й самі втрачали можливість переглядати онлайн У інших.

Є і безкоштовна нова фішка для всіх користувачів Telegram – тепер видно, коли було прочитано конкретне повідомлення в особистому чаті: щоб подивитися, просто затримайте палець на "хмарі" з текстом.

Telegram 10.6.1 вже доступний для встановлення. Щоб нововведення запрацювали на смартфоні, потрібно оновити мобільний додаток в Google Play і App Store.

До цього в Telegram з'явився популярний інструмент зміни голосу Voicemod. Тепер користувачі месенджера матимуть можливість змінювати голос під час дзвінків.

А в месенджері-конкуренті WhatsApp додали можливість приховати свою IP-адресу під час дзвінків, зникаючі фото і відео і корисну функцію для любителів голосових повідомлень.

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