Це особливо важливо, поки Держдеп США вирішує, визнавати росію спонсором тероризму чи ні.

Поки ми б'ємо рашистів на землі, війна палає і на кіберфронті. У Мінцифри розповіли про нову ініціативу, до якої закликають долучитись українське та світове IT-ком’юніті.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ціль флешмобу – на всіх сайтах та онлайн-системах, де є можливість вибрати країну або мову, змінити назву "росія" на "росія – країна-терорист".

Адже країна, яка обстрілює мирні міста, скоює воєнні злочини та ставить весь світ на поріг ядерної війни, не заслуговує називатися по-іншому – наголосив Федоров і додав, що цей меседж зараз важливий, як ніколи раніше.

Також міністр поділився першими результатами флешмобу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що держсекретар США Блінкен "гальмує" визнання Росії спонсором тероризму, навіть всупереч відповідній резолюції Сенату США й закликів впливових американських політиків.

Зауважимо, що ярлик "держава-спонсор тероризму" призведе до посилення санкцій щодо економіки Росії, зокрема штрафів щодо країн, які ведуть бізнес з агресором. Це також дозволить громадянам подавати позови проти російського уряду в американські суди й потенційно отримувати компенсацію за кошти заарештованих російських державних активів.

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