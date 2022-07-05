На презентації були присутні представники Microsoft, Rakuten, Apple, Amazon, Google, IBM, Palantir, Mastercard, Visa та інші.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав світові технологічні компанії долучитися до "діджитал-лендлізу" України.

Як повідомляє Мінцифри у Telegram, під час Конференції з питань відновлення України у Лугано (Швейцарія) Федоров презентував Digital4Freedom — міжнародну ініціативу стрімкого відновлення та розвитку України через інновації та цифровізацію.

Вона є частиною глобальної платформи UNITED24, у межах якої компанії можуть робити грошові внески для відновлення України.

На презентації були присутні, зокрема представники Microsoft, Rakuten, Apple, Amazon, Google, IBM, Palantir, Mastercard, Visa та інші.

"Наша пропозиція топовим технологічним компаніям світу — це діджитал лендліз. Кожен може долучитися до будівництва цифрового майбутнього та зробити свій внесок у розвиток цифрової України", - зазначив Федоров.

Згодом Федоров у Telegram повідомив, що перші українські компанії вже готові долучитися до "діджитал-лендлізу" для України.

"Одразу після презентації нашої ініціативи Digital4Freedom ми підписали меморандум з "Київстар", Vodafone та Datagroup-Volia про виділення понад 400 млн грн для президентської платформи UNITED24", - зазначив Федоров та подякував компаніям за підтримку.

Міністр повідомив, що всі виділені кошти підуть на цифрові послуги, захист реєстрів та топові цифрові проєкти, які були презентовані на конференції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на конференції в Швейцарії презентовано проект плану відновлення України.

Фінансувати заходи плану збираються за рахунок заарештованих російських активів, грантів та пільгових кредитів, інвестицій приватного сектору та позабюджетних внесків, а також коштів державного бюджету України.

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