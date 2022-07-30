Блінкен побоюється, що таке рішення можете знищити залишки дипломатії між Вашингтоном і Москвою.

Державний секретар США Ентоні Блінкен не впевнений у необхідності визнавати Росію державою-спонсором тероризму, навіть всупереч відповідній резолюції Сенату США й закликів впливових американських політиків.

Про це інформує авторитетне видання The New York Times.

За даними журналістів, протягом кількох тижнів на Блінкена відбувається тиск, аби він офіційно оголосив Росію державою-спонсором тероризму, який наразі закріплений за Північною Кореєю, Сирією, Кубою та Іраном.

Але Блінкен опирається цьому, адже побоюється, що відповідний крок змусить Сполучені Штати запровадити санкції проти деяких країн-союзників, які підтримують ділові відносини з Росією, і знищить залишки дипломатії між Вашингтоном і Москвою.

Голова американського дипломатичного відомства раніше заявляв, що санкції, які запровадили США та інші країни проти РФ "абсолютно відповідають наслідкам, які були б у разі визнання її державою-спонсором тероризму, отже, практичні результати ті ж самі".

The New York Times пише, що ярлик "держава-спонсор тероризму" призведе до посилення санкцій щодо й так понівеченої економіки Росії, зокрема штрафів щодо країн, які ведуть бізнес із Москвою. Це також дозволить громадянам подавати позови проти російського уряду в американські суди і потенційно отримувати компенсацію за кошти заарештованих російських державних активів.

Розбіжності між адміністрацією Байдена та Конгресом щодо визнання Росії спонсором тероризму повторюють дискусії, які точилися ще на початку війни в Україні, коли з’явилися перші докази звірств, і лідери Конгресу, включаючи Ненсі Пелосі, звинуватили російську армію у скоєнні воєнних злочинів. Сам же Блінкен був обережним, пославшись на юридичні критерії та необхідність доказів та розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня президент Зеленський подякував американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію, що закликає Державний департамент США визнати Росію державою-спонсором тероризму, та закликав інші країни до цього.

Глава держави зауважив, що ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія й немає жодної раціональної причини, щоб юридичної реакції на це не було.

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