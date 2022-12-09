Він дозволяє продовжити час роботи ноутбука без підзарядки.

У свіжій версії браузера Google Chrome під версією 108 з'явилися два режими: економії оперативної пам'яті та заряду акумулятора. Оновлення доступне для всіх користувачів Windows, macOS та ChromeOS.

Коли в Chrome увімкнено режим економії ОЗУ (Memory saver), браузер звільняє пам'ять, відправляючи в "сплячку" неактивні вкладки. Це дозволяє іншим програмам та активним вкладкам використовувати більше ресурсів комп'ютера.

Енергоощадний же режим (Energy save) обмежує фонову активність, знижує якість ефектів і частоту кадрів, тим самим продовжуючи час роботи ноутбука без підзарядки.

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Обидві функції з'являться у вашому Chrome "протягом декількох тижнів", але їх можна активувати прямо зараз вручну за допомогою експериментальних налаштувань:

режим економії енергії — chrome://flags/#battery-saver-mode-available;

режим економії пам'яті — chrome://flags/#high-efficiency-mode-available.

До речі, ще раніше в Chrome з'явився не менш корисний інструмент, який дозволяє швидко переміщатися між відкритими вкладками, історіями та закладками. Відмінно стане в пригоді для любителів працювати з купою відкритих вкладок.

Разом з тим Google нагадала про швидке припинення підтримки їх фірмового браузера з застарілими операційними системами Windows 7 і 8.1. Попередньо, відбудеться це вже 7 лютого 2023 року.

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