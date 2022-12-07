Відмінно стане в пригоді для швидкого пошуку по вкладках, історії та закладках.

У свіжій версії десктопної версії браузера Google Chrome з'явився новий корисний інструмент, який дозволяє швидко переміщатися між відкритими вкладками, історіями та закладками.

Про це повідомляє The Verge.

Щоб скористатися новою фічею, досить ввести в рядок пошуку @вкладки, @історія або @закладки (в залежності від того, що вам потрібно), і натиснути пробіл – адресний рядок перейде в режим пошуку за обраним типом даних і запропонує збіги в випадаючому меню.

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Таким чином можна швидко відшукати якусь стару вкладку або недочитану статтю, яку гуглили минулого тижня. При цьому пошук буде здійснюватися навіть за різними відкритим або згорнутим вікнам Chrome.

Щоб нова функція стала доступною, оновіть браузер до версії 108 або новішої. Це робиться через Налаштування – Про Chrome.

Chrome незабаром припинить підтримку старих версій Windows

У Google нагадали про швидке припинення підтримки їх фірмового браузера із застарілими операційними системами Windows 7 і 8.1. Попередньо, відбудеться це вже 7 лютого 2023 року.

Зауважимо, що старі версії браузера, як і раніше, продовжать працювати на комп'ютерах з "сімкою" і "вісімкою", але оновлень вони отримувати більше не будуть, в тому числі пов'язані з безпекою.

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