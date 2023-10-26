Поки що апдейт до нової OC доступний для власників пристроїв Google Pixel 4A і новіше.

На початку жовтня вийшла нова версія Android під номером 14. Вона отримала багато різних фішок, включаючи розумний генератор шпалер, монохромну тему і можливість використовувати камеру смартфона як вебку.

Однак головною особливістю нової ОС є зміна механізму розподілу робочих навантажень для процесора і оперативної пам'яті, що повинно позитивно позначитися на продуктивності в смартфонах під управлінням Android 14. Про це розповів віце-президент Google з розробки програмного забезпечення Дейв Берк.

Android 14 приносить дві серйозні переваги – збільшення "живучості" смартфона і швидкості його роботи. Все це досягається завдяки новому алгоритму запуску застосунків: кількість "холодних стартів" значно скоротилася, що економить енергію і знижує навантаження на процесор. А ще виробник скоротив фонову активність застосунків на 50%.

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Завдяки цим та іншим змінам смартфони, що оновилися до Android 14, стануть працювати до 30% швидше. Якщо "живі" тести це підтвердять, оновлення увійде в історію як одне з найкорисніших.

Для порівняння, у випадку з Apple і iOS нові версії зазвичай роблять Айфони повільніше і, навпаки, знижують їх автономність. Так, користувачі, які оновилися до iOS 17, скаржаться, що їх смартфони почали швидше розряджатися. А у деяких вони вимикаються самі по собі посеред ночі.

Поки що апдейт до Android 14 доступний для власників пристроїв Pixel 4A і новіше. Інші флагмани на Android оновляться до кінця цього року, але до деяких бюджетників оновлення добереться лише в 2024 році.

Говорячи про нові Pixel 8, обидві моделі отримуватимуть оновлення протягом 7 років – це зараз рекордний показник на ринку. Наприклад, Samsung оновлює свої актуальні флагмани протягом п'яти років.

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