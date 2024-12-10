Українці намагалися з'ясувати абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ, а також значення слів "терикони" та "чиназес".

Компанія Google опублікувала підсумковий рейтинг найпопулярніших пошукових запитів серед українських користувачів за 2024 рік. Про це йдеться у пресрелізі Google Україна.

Згідно рейтингу Google, першу сходинку серед найпопулярніших пошукових запитів року посів запит "Графік відключення світла". На другому місці опинився запит "Евро 2024", а на третій позиції – "Сирський". Також у топі запитів року були "Олімпійські ігри 2024", "Пасха 2024" та "Суджа".

Найпопулярніші запити року:

Відео дня

Графік відключення світла Евро 2024 Сирський Олімпійські ігри 2024 Пасха 2024 Усик Ірина Фаріон Суджа 20 днів у Маріуполі Євробачення 2024

Серед пошукових запитів в категорії "Персона", інтерес до якої зростав найбільше протягом року, лідером став Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Серед інших відомих особистостей, якими активно цікавилися українці були Олександр Усик, Дональд Трамп, Камала Гарріс та Клавдія Петрівна.

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Олександр Сирський Олександр Усик Дональд Трамп Сергій Лавров Камала Гарріс Майк Тайсон Микола Тищенко Павел Дуров Клавдія Петрівна Соня Морозюк

Також в контексті втрат 2024 року українці проявляли інтерес до таких особистостей, як Ірина Фаріон, Олексій Навальний та Ален Делон.

Пішли назавжди:

Ірина Фаріон Олексій Навальний Ален Делон Анастасия Заворотнюк Олександр Масляков В’ячеслав Узелков Олександр Ширвіндт Віталій Білоножко Богдан Сташків Шеннен Догерті

У категорії "Фільми" лідером став український документальний фільм "20 днів у Маріуполі". Другу і третю позиції посіли сиквели популярних фільмів: анімація "Думками навиворіт 2" та космічна фантастика "Дюна. Частина друга". Також значний інтерес українців викликали одні з найобговорюваніших фільмів року "Солтберн" та "Субстанція", а також український містичний фільм жахів "Конотопська відьма".

Фільм:

20 днів у Маріуполі Думками навиворіт 2 Дюна 2 Солтберн Субстанція Веном 3 Люблю тебе ненавидіти Жахаючий 3 Дикий робот Конотопська відьма

Серед пошукових запитів щодо покупок у 2024 році українці більше всього цікавилися, де купити EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі. Також популярними в цій категорії були запити дубайський шоколад, сквіш лапка і тюбінг.

Покупка:

Екофлоу Вентилятор Зарядна станція Інвертор Айфон 16 Дубайський шоколад Сквіш лапка Гелевий акумулятор 100 ампер Сонячні панелі Тюбінг

Крім того, у 2024 році користувачі з України шукали, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ. Українці намагалися з'ясувати значення слів "терикони", "квадробери" та "чиназес", а також, що таке черги відключення світла та довідка ок-7.

Питання: "Що таке?":

що таке мсек що таке реб що таке терикони що таке черги відключення світла що таке цнап що таке довідка ок-7 що таке каб що таке бусифікація що таке квадробери що таке чиназес

Найпопулярніші запити українців у Google в 2023 році

Згідно з рейтингом Google, українські користувачі в 2023 році шукали відповіді на запитання, що таке гепатит А, Хамас та РЕБ, цікавилися міністром оборони України Рустемом Умєровим та смертю ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Тоді серед визначальних моментів року першу позицію посів запит "Карта повітряних тривог", друге місце – "Графік відключення світла". Громадяни також намагалися з'ясувати значення слів "Редан", "Макеба" та "ІПСО".

У категорії "Покупка року" українців більше всього цікавило, де купити калій йодид. Також серед найбільш популярних запитів щодо покупок лідерами 2023 року став генератор, онлайн квитки на "Укрзалізницю", нова модель iPhone та повербанк.

У категорії "Фільми" у 2023 році українців найбільше зацікавив новий фільм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", що розповідає про історію створення атомної бомби під керівництвом Роберта Оппенгеймера.

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