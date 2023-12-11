Найбільший приріст інтересу українців в категорії "Персона" отримав новий міністр оборони України Рустем Умєров.

Компанія Google опублікувала підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів за 2023 рік.

У 2023 році українські користувачі шукали відповіді на запитання, що таке гепатит А, Хамас та РЕБ, цікавилися новим міністром оборони України Рустемом Умєровим, смертю ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та багатьма іншими запитами, свідчить рейтинг Google.

Серед визначальних моментів року першу позицію посів запит "Карта повітряних тривог", а друге місце – "Графік відключення світла". Також популярними у визначальних моментах року були:

Відео дня

Пригожин;

ChatGPT;

"Оппенгеймер";

Deep state;

Ізраїль;

Соледар;

Каховська ГЕС;

"Євробачення-2023".

Найбільший приріст інтересу українців серед пошукових запитів в категорії "Персона" за рік отримав новий міністр оборони України Рустем Умєров. Українці також цікавилися такими людьми, як Спартак Суббота, Олександр Усик та Кирило Буданов. Найпопулярніші персони року:

Рустем Умєров;

Спартак Суббота;

Олексій Арестович;

Олександр Усик;

Володимир Путін;

Михайло Мудрик;

Кирило Буданов;

Дмитро Лінартович;

Ірина Фаріон;

Гарік Бірча.

Серед тих, хто загинув цього року, українців найбільше цікавили:

Євген Пригожин;

Ніна Матвієнко;

Денис Монастирський;

Владлен Татарський;

Валентин Юдашкін;

Меттью Перрі;

Тото Кутуньйо;

Сергій Сивохо;

Вахтанг Кікабідзе;

Тіна Тернер.

Також у 2023 році українські користувачі шукали, що таке гепатит А, Хамас та РЕБ. Одночасно громадяни намагалися з'ясувати значення слів "Редан", "Макеба" та "ІПСО".

У категорії "Покупка року" українці більше всього цікавилися, де купити калій йодид. Також серед найбільш популярних запитів щодо покупок лідерами минулого року став генератор, онлайн квитки на "Укрзалізницю", нова модель iPhone та повербанк.

У категорії "Фільми" у 2023 році українців найбільше зацікавив новий фільм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", що розповідає про історію створення атомної бомби під керівництвом Роберта Оппенгеймера. Також в першій десятці – "Аватар 2: Шлях води", українська анімація "Мавка ", найкасовіший фільм року у світі "Барбі " та трагікомедія українського режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург".

Серед телевізійних серіалів лідером став серіал "Венздей". Крім того, українці цього року шукали нові сезони серіалів "Гарний лікар", "Будиночок на щастя" та "Відьмак", а також турецькі драматичні серіали "Криваві квіти" та "Зимородок".

Найпопулярніші запити українців у Google в 2022 році

Згідно з рейтингом Google, у 2022 році українські користувачі шукали відповіді на запитання про те, що таке swift і паляниця, цікавилися радником ОПУ Олексієм Арестовичем та смертю російського політика Володимира Жириновського.

Пошуковим запитом року, який показав найбільше зростання, став "Карта повітряних тривог". За ним – "Новини України" і "єДопомога".

Найбільший приріст інтересу українців серед пошукових запитів в категорії "Персона" за рік отримав радник голови ОПУ Олексій Арестович. Тоді також цікавилися міською легендою "Привидом Києва" та політиками.

Серед товарів українців цікавили передусім дефіцитні товари і такі, що допоможуть пережити блекаут і війну – генератор, сіль, бронежилет, марка "русский корабль", свічки, повербанк, інвертор 12в-220в, книги "єДопомога", калій йодид, Starlink.

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