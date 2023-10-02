RTX 3060 нарешті обійшла легендарну GTX 1650 й зайняла передову позицію в сегменті відеокарт.

Valve, розробник ігрового сервісу Steam, опублікував свіжу статистику по залізу своїх користувачів. Ці дані дозволяють дізнатися про головні тенденції в світі геймінгу в цю хвилину. Також вони допомагають розробникам краще оптимізувати свої ігри.

Найбільш популярною моделлю відеокарт серед користувачів Steam тепер є Nvidia GeForce RTX 3060, яку багато хто називає "народною". Така карта встановлена в 6,1% систем. На 2-му і 3-му місцях знаходиться колишній лідер GeForce GTX 1650 (4,78%) і RTX 2060 (4,69%).

Також не менш популярні GeForce GTX 1060 і RTX 3060 Ti – вони замикають п'ятірку найбільш використовуваних відеокарт в 2023 році. Наявністю найпотужнішої відеокарти в особі RTX 4090 може похвалитися всього 0.71% гравців.

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Який комп'ютер найпопулярніший серед гравців в світі

Процесор – 6-ядерні моделі (35,79%) від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц. 22 відсотки "сидять" на 4-ядерних CPU, 19,15% – на 8-ядерних.

Оперативна пам'ять – 16 ГБ (51,33%). Майже вдвічі менше, 22,68% користувачів, оснастили своїм системи 32 Гбайтами.

Відеокарта – GeForce RTX 3060. При цьому загальна ринкова частка 3D-прискорювачів Nvidia становить 77%.

Обсяг відеопам'яті – 8 ГБ.

Дисковий простір – 1 ТБ і вище;

Картинка на такому залізі зазвичай виводиться на моніторі з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують майже 62% гравців Steam. Разом з тим перехід на 2К-монітор здійснило всього 15% користувачів.

Згідно зі статистикою, звання найпопулярнішої операційної системи досі за Windows 10, але з кожним місяцем вона втрачає свою аудиторію. Сьогодні вона встановлена у 58% гравців, тоді як Windows 11 вже набрала 38% користувачів.

Якщо ви плануєте оновити "залізо", зараз, на думку експертів, найкращий для цього час. Зазначається, що після "смерті" майнінгу з доступністю та ціною нових відеокарт ситуація стала помітно краще. Процесори, оперативна пам'ять і SSD-накопичувачі зараз теж коштують рекордно дешево.

Пізніше цього місяця також вийдуть нові процесори Intel Core 14-го покоління. Ми вже знаємо їх детальні характеристики і вартість – вони подорожчають, але не сильно. Нова серія AMD Ryzen 8000 дебютує в першому кварталі 2024 року.

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