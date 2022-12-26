За заявою виробника, він гарантує кіношну картинку і звук при перегляді фільмів.

Бренд Honor представив новий планшет Tablet V8 Pro, який став першим пристроєм на ринку з сертифікацією IMAX Enhanced, що гарантує кіношну картинку і звук.

Крім цього, у нього екран з роздільною здатністю 2,5 K, який оновлюється з частотою від 24 до 144 Гц. Для планшетів така висока кадрова частота поки не характерна.

Усередині планшета встановлений чіп Dimensity 8100, а за живлення відповідає батарея на 10 050 мАг. Також є швидка зарядка потужністю 35 Вт і конектори для підключення фірмової клавіатури. Основна камера отримала дозвіл 13 Мп, а фронтальна – 5 Мп. В якості "операційки" використовується фірмова MagicOS 7.0.

Відео дня

Попри вражаючий дисплей і сертифікат IMAX Enhanced, ціни не високі. У Китаї базова модель з 8+128 ГБ пам'яті обійдеться в 2599 юанів (~13 700 грн), а найдорожча з 12+256 ГБ – 3299 юанів (~17 400 грн).

Який смартфон Honor взяти в 2022 році

Нагадаємо, в кінці вересня Honor випустила свій новий "бюджетник" Honor X40 з флагманським екраном і потужною батареєю. Також він може похвалитися оригінально оформленим блоком камер ззаду в дусі флагманських Huawei Mate 40. І все це при ціні нижче 8000 грн.

А місяцем раніше компанія представила на ринку свіжу лінійку смартфонів – Honor 80. Вона складається з трьох моделей, у тому числі і топової Honor 80 Pro, яка отримала 160 Мп-камеру – такої немає поки що ні в одного іншого смартфона.

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