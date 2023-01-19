Зазначається, що з таким екраном користувачам точно вистачить яскравості при будь-яких умовах застосування смартфона.

Яскравість дисплея є важливим фактором при виборі смартфона, хоча при покупці зазвичай насамперед звертають увагу на дизайн і "начинку".

У недавньому повідомленні в соцмережах засновник Xiaomi Лей Цзюнь заявив, що екран Xiaomi 13 має рекордно високий рівень яскравості серед Android-пристроїв. Його слова передає портал Gizchina.

Згідно з повідомленням Лея Цзюня, пікова яскравість всієї лінійки Xiaomi 13 досягає 1900 ніт. При цьому в звичайних умовах екран смартфонів працює при максимальній яскравості в 1200 ніт. Флагманський гаджет компанії оснащений новітнім OLED-екраном Samsung E6 з інноваційним матеріалом E6, який являє собою підкладку екрана шостого покоління. Для OLED-панелей така підкладка є ключовою технологією, оскільки вона безпосередньо визначає якість відображення.

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Для порівняння, топовий Samsung Galaxy S22 Ultra оснащений екраном з піковою яскравістю 1750 ніт, а Pro-версія iPhone 14 в максимальних значеннях демонструє 2000 ніт, проте його середня яскравість дорівнює всього 1000 ніт, що на 200 ніт менше, ніж в Xiaomi 13.

Якщо говорити про інші поліпшення, то окремо варто виділити автономність Xiaomi 13, яка, згідно з тестами, становить 1,37 дня. За цим показником новий смартфон Xiaomi перевершує останні айфони, час автономної роботи яких досягає 1,28 дня. Так що можна говорити про ще одне досягнення китайського вендора.

Детальніше про лінійку смартфонів Xiaomi 13

До неї увійшло дві моделі – Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro. Вони відрізняються за дизайном, але обидва отримали новий процесор Snapdragon 8 Gen 2 та оптику Leica.

Молодша модель з 6.36-дюймовою матрицею схожа на останні версії iPhone шляхом плоских граней і розташування камер, а у старшої краї округлені та екран-водоспад діагоналлю 6.73 дюйма. Екрани смартфонів пропонує 120 Гц і пікову яскравість до 1900 ніт.

Разом з тим зросли й цінники. Вартість Xiaomi 13 починається від 3999 юанів (~21 000 грн) за модель 8+128 ГБ, а Xiaomi 13 Pro – від 4999 юанів (~26 4000 грн).

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