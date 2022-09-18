Тим, хто зіткнувся з такою проблемою, рекомендується встановити останню стабільну версію або почекати, поки Apple не випустить патч.

Власник iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max, що оновилися до бета-версії iOS 16.1, яка вийшла в цей четвер, масово скаржаться на некоректно працюючий GPS-модуль.

Про це повідомляє MacRumors. Журналісти порталу рекомендують тим, хто зіткнувся з такою проблемою, відкотитися на стабільну iOS 16.0.1 або почекати, поки Apple не випустить патч.

Причина поламання GPS неясна. Згідно зі скаргами на форумах, iPhone 14 Pro і Pro Max після оновлення до бета-версії iOS 16.1 втрачає здатність коректно визначати місце розташування своїх власників.

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Як і Apple Watch Ultra, Pro-моделі iPhone 14 підтримують двочастотний GPS для більш точного відстеження місцеперебування. Таке рішення дозволяє приймати сигнали від GPS-супутників, що працюють як на застарілій частоті L1, так і на більш новій частоті L5, які більш ефективні при подоланні фізичних перешкод. Комбінація цих двох сигналів повинна привести до підвищення точності визначення місця розташування в картографічних додатках.

В той самий час звичайні iPhone 14 та iPhone 14 Plus не підтримують двочастотний GPS. Однак їх забезпечили знімною задньою панеллю – це помітно спростить ремонт.

Нагадаємо, 12 вересня Apple випустила iOS 16 – оновлення можна встановити на iPhone 8, iPhone SE (2020) і новіше. Всіляких змін нарахували більше сотні, але помітних і ключових всього кілька, як функція Always On Display і загальна медіатека в хмарі.

15 числа Apple випустила першу бета-версію iOS 16.1 з рядом поліпшень. Серед них – робочі Live Activities на екрані блокування, можливість видалити Wallet, часткова підтримка Matter і відсоток заряду батареї на iPhone XR, 11, 12 mini та 13 mini.

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