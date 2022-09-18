Найшвидше смартфон заряджається з адаптером на 96 Вт від MacBook.

Фахівці ресурсу Chargerlab провели великий тест новенького iPhone 14 Pro Max, в ході якого з'ясували, скільки часу буде потрібно для повної зарядки "прошки" з різними за потужністю зарядними пристроями.

У результаті було з'ясовано, що з iPhone 14 Pro Max краще не використовувати стандартний зарядний блок, який видає 5 Вт потужності: на те, щоб повністю зарядити смартфон з його допомогою, піде щонайменше 5 годин.

Своєю чергою, Найшвидше смартфон заряджається з адаптером на 96 Вт від MacBook – зарядка на 100% відбувається за 1 годину і 49 хвилин і на 50% за пів години. Такий результат виходить тому, що смартфон здатний "утилізувати" лише 26,5 Вт потужності. І в цьому він, звичайно ж, дуже сильно поступається Android-пристроям.

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Також фахівці зауважили, що iPhone 14 Pro Max сумісний зі сторонніми зарядними пристроями, що підтримують USB Power Delivery.

Нагадаємо, 15 вересня по всьому світу почалися продажі iPhone 14, 14 Pro і 14 Pro Max. Як пишуть у своїх оглядах західні профільні видання, молодші моделі лінійки забезпечили знімною задньою панеллю – це помітно спростить їх ремонт.

Також раніше на цьому тижні Apple випустила iOS 16 – оновлення можна встановити на iPhone 8, iPhone SE (2020) і новіше. Всіляких змін нарахували більше сотні, але помітних і ключових всього кілька, як функція Always On Display і загальна медіатека в хмарі.

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