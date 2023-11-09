Розробники месенджера WhatsApp додали нову функцію, що дозволяє приховати свою IP-адресу при здійсненні дзвінків через мобільний застосунок. Завдяки їй співрозмовник не зможе вирахувати ваше місце розташування.
Називається функція "Захистити IP-адресу під час дзвінка", вона вже доступна власникам iPhone і Android-пристроїв. Щоб її активувати, оновіть додаток до останньої версії і пройдіть по шляху:
- "Налаштування" → "Конфіденційність" → "Розширені" → переводимо плашку "Захистити IP-адресу під час дзвінків" в активне положення.
Шлях до налаштування однаковий для обох операційних систем. Групові дзвінки WhatsApp автоматично перенаправляються на сервери компанії за замовчуванням, тому їм не потрібно вмикати цей параметр.
При цьому в WhatsApp зауважили, що увімкнення нових налаштувань захисту може позначитися на якості звуку, водночас нагадавши про систему шифрування дзвінків, яка забезпечує постійний захист користувачів без будь-яких додаткових хитрощів.
Нагадаємо, нещодавно в WhatsApp нарешті з'явилася підтримка декількох акаунтів на одному пристрої. Подібна функція існує в Telegram принаймні з 2017 року.
А в кінці жовтня WhatsApp перестав працювати на багатьох Android-смартфонах. Якщо у вас Android 5.0 чи старіша версія, месенджер більше не запускатиметься. Для власників iPhone умови не змінилися – для оптимальної роботи WhatsApp їм потрібен смартфон на базі операційної системи iOS 12 і новіше.