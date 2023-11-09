Функція вже доступна власникам iPhone і пристроїв на базі Android.

Розробники месенджера WhatsApp додали нову функцію, що дозволяє приховати свою IP-адресу при здійсненні дзвінків через мобільний застосунок. Завдяки їй співрозмовник не зможе вирахувати ваше місце розташування.

Називається функція "Захистити IP-адресу під час дзвінка", вона вже доступна власникам iPhone і Android-пристроїв. Щоб її активувати, оновіть додаток до останньої версії і пройдіть по шляху:

"Налаштування" → "Конфіденційність" → "Розширені" → переводимо плашку "Захистити IP-адресу під час дзвінків" в активне положення.

Шлях до налаштування однаковий для обох операційних систем. Групові дзвінки WhatsApp автоматично перенаправляються на сервери компанії за замовчуванням, тому їм не потрібно вмикати цей параметр.

Відео дня

При цьому в WhatsApp зауважили, що увімкнення нових налаштувань захисту може позначитися на якості звуку, водночас нагадавши про систему шифрування дзвінків, яка забезпечує постійний захист користувачів без будь-яких додаткових хитрощів.

Нагадаємо, нещодавно в WhatsApp нарешті з'явилася підтримка декількох акаунтів на одному пристрої. Подібна функція існує в Telegram принаймні з 2017 року.

А в кінці жовтня WhatsApp перестав працювати на багатьох Android-смартфонах. Якщо у вас Android 5.0 чи старіша версія, месенджер більше не запускатиметься. Для власників iPhone умови не змінилися – для оптимальної роботи WhatsApp їм потрібен смартфон на базі операційної системи iOS 12 і новіше.

Вас також можуть зацікавити новини: