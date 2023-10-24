Відсьогодні месенджер WhatsApp відмовився від підтримки мільйонів Android-смартфонів – додаток перестане запускатися на них. Постраждають користувачі, які дуже не люблять міняти свої телефони.
До списку потрапили гаджети, які не отримали оновлення до ОС Android 5.0 і вище. Наприклад, ось ці пристрої:
- Samsung Galaxy Note 2;
- Samsung Galaxy S2;
- Samsung Galaxy Nexus;
- Samsung Galaxy Tab 10.1;
- HTC One;
- HTC Desire HD;
- HTC Sensation;
- LG Optimus 2X;
- Nexus 7;
- LG Optimus G Pro;
- Sony Xperia Z;
- Sony Xperia S2;
- Sony Ericsson Xperia Arc3;
- Motorola Xoom;
- Motorola Droid Razr.
Це досить старі пристрої, що вийшли в 2011-2012 роках, якими, однак, за статистикою Google, користуються близько 15 млн користувачів. Втім, їх будуть відключати не відразу, а поступово: смартфон просто не буде отримувати свіжих патчів і через кілька тижнів або місяців не зможе запускати месенджер.
До речі, для власників iPhone умови не змінилися – для оптимальної роботи WhatsApp їм все ще потрібен смартфон на базі операційної системи iOS 12 і новіше.
Нагадаємо, нещодавно в WhatsApp нарешті з'явилася підтримка декількох акаунтів на одному пристрої. Подібна функція існує в Telegram принаймні з 2017 року.
Незабаром в месенджері з'являться й інші нові фічі. Наприклад, можливість блокування чатів за допомогою пароля і аналог ChatGPT з Midjourney. Користувачі зможуть ставити питання і сперечатися з ботами, генерувати наліпки і картинки прямо всередині месенджера.