Як було оголошено раніше, месенджер перестане підтримувати пристрої з Android 5.0 і нижче.

Відсьогодні месенджер WhatsApp відмовився від підтримки мільйонів Android-смартфонів – додаток перестане запускатися на них. Постраждають користувачі, які дуже не люблять міняти свої телефони.

До списку потрапили гаджети, які не отримали оновлення до ОС Android 5.0 і вище. Наприклад, ось ці пристрої:

Samsung Galaxy Note 2;

Samsung Galaxy S2;

Samsung Galaxy Nexus;

Samsung Galaxy Tab 10.1;

HTC One;

HTC Desire HD;

HTC Sensation;

LG Optimus 2X;

Nexus 7;

LG Optimus G Pro;

Sony Xperia Z;

Sony Xperia S2;

Sony Ericsson Xperia Arc3;

Motorola Xoom;

Motorola Droid Razr.

Це досить старі пристрої, що вийшли в 2011-2012 роках, якими, однак, за статистикою Google, користуються близько 15 млн користувачів. Втім, їх будуть відключати не відразу, а поступово: смартфон просто не буде отримувати свіжих патчів і через кілька тижнів або місяців не зможе запускати месенджер.

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До речі, для власників iPhone умови не змінилися – для оптимальної роботи WhatsApp їм все ще потрібен смартфон на базі операційної системи iOS 12 і новіше.

Нагадаємо, нещодавно в WhatsApp нарешті з'явилася підтримка декількох акаунтів на одному пристрої. Подібна функція існує в Telegram принаймні з 2017 року.

Незабаром в месенджері з'являться й інші нові фічі. Наприклад, можливість блокування чатів за допомогою пароля і аналог ChatGPT з Midjourney. Користувачі зможуть ставити питання і сперечатися з ботами, генерувати наліпки і картинки прямо всередині месенджера.

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