У найпопулярнішому месенджері в світі з'явилася можливість блокування чатів за допомогою пароля.

У найпопулярнішому месенджері в світі з'явилася функція блокування чатів за допомогою пароля. Згадку про опцію знайшли у свіжій бета-версії WhatsApp.

Раніше месенджер вже додав функцію для захисту окремих чатів нативним блокуванням самого смартфона, тобто паролем або біометрією. Тепер же захист буде посилено.

Нова версія WhatsApp пропонує додати власний код-пароль або біометрію для заблокованих переписок. Зазначається, що це абсолютно новий рівень захисту листувань: тепер їх не зможе прочитати навіть той, хто отримав доступ до самого смартфону. До того ж заблоковані чати виводяться в окремий розділ, який можна буде відкрити тільки при введенні пароля.

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До речі, суперницький месенджер Telegram, який надзвичайно популярний серед українців, по суті, не надає ніяких інших варіантів для забезпечення безпеки чатів, за винятком повного блокування доступу до додатка.

Нову опцію для захисту чатів вже додали в бета-версію WhatsApp, і включать для всіх в одному з найближчих оновлень.

Нагадаємо, минулого місяця WhatsApp анонсував глобальний запуск каналів, в тому числі в Україні. На відміну від того ж Telegram, в WhatsApp канали винесені в окрему вкладку, а користувачі можуть шукати найцікавіші з них по фільтрах.

Незабаром в месенджері з'являться й інші нові фішки. Наприклад, підтримка декількох акаунтів на одному пристрої та аналог ChatGPT з Midjourney. Користувачі зможуть ставити питання і сперечатися з ботами, генерувати стікери і картинки прямо всередині месенджера.

Як повідомляв УНІАН, незабаром месенджер WhatsApp припинить працювати на старих смартфонах. Незважаючи на те, що це досить старі пристрої, йдеться все одно про мільйон користувачів.

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