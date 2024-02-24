Функція з'явиться у великому оновленні Windows 11 пізніше восени.

Користувачі вже звикли, що оновлення будь-якої версії Windows вимагає перезавантаження різної тривалості для застосування змін. Microsoft нарешті прийняла рішення позбутися цього застарілого підходу.

Профільний портал Windows Central повідомляє, що в тестовій збірці Windows 11 Dev Build 26058 з'явився механізм hot patching для встановлення оновлень операційної системи без перезавантаження комп'ютера. Таким чином, усі нововведення в ОС реалізовуватимуться миттєво.

Утім, як стверджують у Microsoft, перезавантажуватися після оновлень все ж інколи доведеться, зокрема, коли виходять більш крупні апдейти. Однак, за "ідеального розкладу" користувачеві знадобиться перезавантажувати систему заради оновлень тільки чотири рази на рік.

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Випуск оновлень методом hot patching почнеться одночасно з випуском Windows 11 24H2 восени. Як уже підтверджено, Microsoft не планує випускати нову ОС у 2024 році Замість неї вийде велике оновлення для Windows 11 з акцентом на штучний інтелект.

Microsoft зробила перевстановлення Windows ще простішим

Якщо раніше, щоб відновити або перевстановити ОС, потрібна була флешка, то тепер цей процес відбувається прямо із "Центру оновлення". По суті, тепер Windows можна "скинути" так само як це реалізовано в смартфонах.

Поки що ця можливість доступна користувачам бета-версії Windows 11, але з найближчим оновленням така можливість з'явиться і в офіційній збірці. Ймовірно, це станеться одночасно з появою hot patching.

Раніше УНІАН ділився лайфхаком, як прискорити встановлення оновлення Windows в один клік. Він насамперед стане в пригоді власникам старих або малопотужних ПК.

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