Лютневі оновлення Windows 10 та Windows 11 призводять до проблем із панеллю завдань. Втім, розв'язати проблему можна.

Відомо, що оновлення для ОС Windows часто пов'язані з проблемами, які вони викликають після їх установки. Повідомлення на тематичних форумах свідчать про те, що лютневе оновлення не стало винятком.

Згідно з даними видання Windows Latest, проблемним виявилися оновлення KB5034763 (Windows 10) і KB5034765 (Windows 11). Обидва ці апдейти мають критичну помилку, яка ламає "панель завдань" (нижня смужка з меню "Пуск", годинником і календарем).

Після установки оновлення у користувачів перестає працювати вся панель, або не запускаються окремі утиліти, зокрема "Звук" і "Мережа". Через це користувачі банально не можуть під'єднатися до Wi-Fi або налаштувати гучність динаміків свого комп'ютера.

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Рішення проблеми є, але воно одне – потрібно видалити оновлення Windows і відкотитися до попередньої версії або встановити апдейт повторно. Щоб це зробити:

перейдіть в "Параметри" → "Оновлення Windows" → "Журнал оновлень" → "Видалити оновлення".

У відображеному списку знайдіть останнє оновлення, а потім виберіть "Видалити" поруч із ним.

Раніше в мережі розповіли, як прискорити встановлення оновлення Windows в один клік. Він насамперед стане в пригоді власникам старих або малопотужним ПК.

А тим часом Microsoft офіційно підтвердила, що не планує випускати нову операційну систему цього року. Замість неї, ближче до осені, компанія випустить велике оновлення для Windows 11 з акцентом на штучний інтелект.

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