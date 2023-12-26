По суті, тепер операційну систему можна "скинути" так само як це реалізовано в телефонах.

У Windows 11 з'явилася нова функція, яка суттєво спрощує процес переустановлення операційної системи. Також нововведення упросить процес усунення помилок, з якими не вдалося справитись іншими методами.

Раніше відновити або перевстановити ОС можна було тільки за допомогою створення завантажувального накопичувача з відповідним образом операційної системи. Тепер користувачі зможуть виконати все це прямо з "Центру оновлення", пише Windows Latest.

Відновлення системи через "Центр оновлення" дозволить користувачам завантажити актуальний образ Windows 11 і встановити його поверх поточного зі збереженням всіх програм, ігор і налаштувань. По суті, тепер Windows можна "скинути" так само як це реалізовано в смартфонах.

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Для цього необхідно в розділі "Параметри" → "Система" → "Відновлення" вибрати "Скинути цей ПК", вибравши чисту установку або метод зі збереженням даних користувача.

Поки ця можливість доступна користувачам бета-версії Windows 11, але з найближчим оновленням така можливість з'явиться і в офіційній збірці. Найімовірніше, це станеться в лютому або березні 2024 року.

Окрім оновленого переустановлення, з одним з найближчих апдейтів в Windows 11 також з'явиться новий режим енергозбереження. Цікаво, що його можна включити як для ноутбуків, так і для десктопних комп'ютерів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Microsoft випустила великий апдейт для Windows 11 з чат-ботом Copilot, вбудованою розпакуванням архівів і нейромережами.

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