Він насамперед стане в пригоді власникам старих або малопотужним ПК.

У мережі розкрили незвичайний спосіб прискорити установку оновлень до ОС Windows. Він насамперед стане в пригоді власникам старих або малопотужним ПК.

Редактори порталу Neowin з'ясували, що оновлення встановлюються майже на 20% швидше, якщо завершити роботу програми "Параметри". Винуватцем цього є процес MoUSO, що створює додаткове навантаження на процесор.

Тести показали, що з запущеним додатком крупний набір патчів і апдейтів встановлювався майже 21 хвилину, а після його закриття всього за 17,5 хвилин.

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Перевірити вплив процесу на систему можна самостійно – досить запустити диспетчер завдань. З яких причини "Параметри" гальмуэ оновлення, і чому це відбувається, журналістам з'ясувати так і не вдалося.

Раніше Google запропонувала власникам старих ПК і ноутбуків відмовитися від Windows і перейти на Chrome OS Flex – це безкоштовна "хмарна" система, яка славиться своєю оптимізацією під слабкі пристрої.

Водночас Microsoft підтвердила, що реліз Windows 12 в цьому році чекати не варто, оскільки Windows 11 все ще недостатньо популярна у користувачів. Тому цієї осені компанія випустить велике оновлення Windows 11 з опорою на штучний інтелект.

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