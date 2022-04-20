Також компанія надасть 100 млн єн (719,3 тис. євро) на гуманітарну допомогу постраждалим і біженцям з України.

Великий японський концерн Toshiba Group призупинив прийом замовлень та інвестиції в РФ.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Toshiba Group призупинила прийом замовлень та інвестиції в Росії. Ми продовжуватимемо стежити за ситуацією і дуже сподіваємося на швидке припинення конфлікту", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що компанія передасть загалом 100 млн єн (719,3 тис. євро) Верховному комісару ООН у справах біженців і японській неприбутковій організації, для надання гуманітарної допомоги постраждалим з України.

В прес-службі додали, що вплив виходу з ринку РФ на загальний бізнес Toshiba Group є мінімальним.

Довідка УНІАН. Toshiba Corporation – великий японський і міжнародний концерн, який працює в галузі електротехніки, електроніки, енергетичного устаткування, медичного устаткування. Акціонерний капітал Toshiba становить 1 млрд 750 млн євро.

Як раніше повідомляв УНІАН, Японія надасть Україні дрони та комплекти хімічного захисту.

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