У списку чотири покоління Galaxy S, майже всі Fold та Flip та декілька середньобюджетних моделей.

Корпорація Samsung опублікувала офіційний список смартфонів, які вже найближчим часом отримають оновлення до оболонки One UI 6 на базі Android 14. Зрозуміло, спершу почнуть з більш дорогих пристроїв.

Так, наприклад, серед перших оновлення отримають апарати, які належать до флагманських лінійок минулих років – йдеться про серії S20, S21, S22 і S23. Крім того, не забули оновити і складні пристрої з серій Fold і Flip.

У список сумісних з One UI 6 моделей увійшли:

Samsung Galaxy S:

серія Samsung Galaxy S23;

серія Samsung Galaxy S22;

серія Samsung Galaxy S21;

серія Samsung Galaxy S20.

Лінійки Fold і Flip

Samsung Galaxy Z Fold 5;

Samsung Galaxy Z Fold 4;

Samsung Galaxy Z Fold 3;

Samsung Galaxy Z Fold 2;

Samsung Galaxy Z Flip 5;

Samsung Galaxy Z Flip 4;

Samsung Galaxy Z Flip 3;

Samsung Galaxy Z Flip 5G;

Samsung Galaxy Z Flip.

Samsung Galaxy Note:

серія Samsung Galaxy Note 20.

Samsung Galaxy A:

Samsung Galaxy A54;

Samsung Galaxy A53;

Samsung Galaxy A34;

Samsung Galaxy A33.

Поки що офіційно підтверджено, що актуальну версію операційки отримають майже 30 моделей смартфонів. Але фінальний перелік сумісних пристроїв напевно виявиться ще довшим. Відомо, що під її управлінням працюватимуть флагмани наступного покоління з лінійки Samsung Galaxy S24. Їх представлять у січні 2024 року.

Нагадаємо, оновлення для серії смартфонів Galaxy S23 вже поширюється серед користувачів. Перевірити наявність One UI 6.0 можна вручну в розділі "Налаштування" → "Оновлення ПЗ" → "Завантаження і установка".

Що нового в One UI 6.0

Разом з основними фішками Android 14 в One UI 6.0 додали оновлену панель швидких налаштувань зі спрощеним доступом до регуляторів, новенький шрифт і дизайн емодзі за замовчуванням, прокачали віджет з погодою, а також спростили процес перенесення даних з інших Android-смартфонів.

Також користувачів чекає низка поліпшень до "Камери". Наприклад, функція під назвою AI Image Clipping дозволить вирізати певні об'єкти з фото і перетворити їх в наклейки, які можна розмістити на інших фотографіях. Samsung також оновила додаток Galaxy Enhance-X, який суттєво покращує фото за допомогою штучного інтелекту.

Інші смартфони на Android оновляться до своєї актуальної операційки до кінця року. Наприклад, у грудні пристрої Xiaomi почнуть отримувати HyperOS, яка прийшла на заміну оболонки MIUI.

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