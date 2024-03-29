Ця фіча буде особливо корисна для власників слабких ПК і ноутбуків,

Microsoft Edge гарнішає з кожним оновленням. Разом з останнім апдейтом у браузері з'явилася функція, якої дуже бракує конкурентам, включно з надпопулярним Chrome – можливість обмежити споживання оперативної пам'яті, повідомляє Neowin.

Тепер у браузері є налаштування, яке дасть змогу вибрати, який обсяг ОЗП може виділятися браузеру – від 1 ГБ до всієї доступної пам'яті. Також можна вказати, коли буде застосовуватися цей ліміт: "завжди" або "під час гри на ПК".

Це налаштування буде корисним як для власників слабких комп'ютерів і ноутбуків, так і високопродуктивних пристроїв, щоб перерозподілити ресурси для більш важливих застосунків під час виконання ресурсомістких завдань або ігор.

Відео дня

Зараз скористатися функцією можна, завантаживши спеціальну версію Edge для тестерів – називається Edge Canary. Щоб подивитися, чи з'явилася функція, у налаштуваннях перейдіть у розділ "Продуктивність", а потім у "Детектор продуктивності". А найближчим часом вона з'явиться на всіх комп'ютерах з Windows 10 і 11.

Головний конкурент Edge – Google Chrome – наразі не пропонує подібної функції, втім, дає змогу контролювати споживання ОЗУ. З її допомогою можна подивитися, скільки Мбайт або Гбайт використовує та чи інша вкладка.

Нагадаємо, раніше Microsoft Edge навчили збільшувати зображення прямо в браузері за допомогою ШІ. Тобто, тепер, щоб розглянути найдрібніші деталі на картинці, більше не потрібно відкривати її в новій вкладці.

А цього літа в Chrome перестануть працювати блокувальники реклами. Інші браузери, що працюють на рушії Chromium, теж постраждають. Тому для заміни не підійдуть Edge або Opera.

Вас також можуть зацікавити новини: