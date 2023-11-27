Анонс відбудеться 29 листопада на великій презентації Xiaomi. Там же покажуть нові годинники, ноутбуки та навушники.

Корпорація Xiaomi офіційно підтвердила велику презентацію 29 листопада. На ній покажуть широкий спектр новинок: від телефонів і ноутбуків до годинників з навушниками. Найбільш очікуваним гаджетом вважається флагман Redmi K70 Pro, який отримає низку унікальних фіч.

Redmi K70 Pro, топову модель серії Redmi K70, оснастять новітнім датчиком зображення Light and Shadow Hunter 800 з системою так званого "совиного зору". Завдяки їй у смартфона буде "дивовижний" режим нічної зйомки, пише ITHome.

Повідомляється, що китайський бренд придумав унікальний алгоритм обробки нічних знімків у форматі RAW. Для придушення шумів на фото зроблених при слабкому освітленні залучається штучний інтелект та спеціальні програмні алгоритми. Все це забезпечить "безпрецедентні" можливості нічної зйомки.

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Сама система "совиного зору" не є чимось новим, вона використовується у флагманах Xiaomi, починаючи з Xiaomi 11 Pro. Але в пристрої Redmi він буде застосовуватися вперше. Крім того, судячи з усього, мова йде про куди більш досконалу версію алгоритму.

Ще Redmi K70 Pro отримає екран з рекордною піковою яскравістю 4000 ніт – це абсолютний рекорд на ринку смартфонів: навіть у флагманських Xiaomi 14 та Xiaomi 14 Pro стоять дисплеї з яскравістю до 3000 ніт. Ще підтверджено, що частота ШІМ в Redmi k70 Pro складе 3840 Гц, що рідкість для 2K-екранів.

Лінійка Redmi K70 буде представлена трьома моделями: K70E з процесором Dimensity 8300-Ultra, K70 з Snapdragon 8 Gen 2 і K70 Pro з Snapdragon 8 Gen 3. Це бюджетні флагмани, вартість яких буде починатися з 350 доларів. Анонс відбудеться 29 листопада.

Минулого тижня компанія Nubia представила лінійку смартфонів Red Magic 9 Pro. Вони отримали не тільки найпотужніше залізо на сьогодні, але й абсолютно плоский корпус без виступаючої камери. Також до кінця цього місяця повинні представити Realme GT5 Pro і Meizu 21.

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