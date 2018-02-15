У Тернополі затримали двох злодіїв, які викрадали бронзові деталі з надгробків на цвинтарі (фото)

Розкрадачами могил виявилися двоє раніше судимих місцевих мешканців.

У Тернополі затримали двох злодіїв, які викрадали бронзові деталі з надгробків.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, перші заяви від жителів Тернополя про пошкодження плит до поліції надійшли ще на початку лютого. Невідомі викрадали на Микулинецькому кладовищі бронзові портрети, різні вироби з кольорових металів. З надгробку молодої дівчини вандали зняли метеликів, жайворонка та пензлики з квітами. Вартість цих виробів родичі оцінили у 8 тис. грн.

Слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку почали відпрацьовувати територію та зайнялися пошуками вандалів.

Їх піймали з краденим.

Як з'ясувалося у ході перевірки, затримані – двоє місцевих жителів, 1986 та 1982 років народження. Один з них 15 років відбував покарання у місцях позбавлення волі за розбої та крадіжки. Інший також судимий за майнові злочини.

У чоловіків вилучили фігурну викрутку, сокиру, а також три портрети з пам'ятників. Решту викрадених речей вони продали невідомим.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 ККУ (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).