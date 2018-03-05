У Тернополі злодій вкрав у місцевого мешканця гаманець із 17 тисячами гривень
18:25, 05 березня 2018Тернопіль
169 0
Крадіжка сталася на центральному ринку.
За словами заявника, в його гаманці було 17 тис. грн. / фото Scanpix/limon.postimees.ee
У Тернополі злодій вкрав місцевого мешканця гаманець із 17 тис. грн.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, факт кишенькових крадіжок задокументований на центральному ринку.
Читайте такожТроє чоловіків побили й пограбували поляка на вокзалі у Києві (фото)
За словами заявника, в його гаманці було 17 тис. грн.
Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 стю 185 ККУ (крадіжка).
Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Тернополі затримали викрадача автомобільних номерів, який вимагав 400 гривень за їхнє повернення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter