У Тернополі злодій вкрав у місцевого мешканця гаманець із 17 тисячами гривень

18:25, 05 березня 2018
Тернопіль
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За словами заявника, в його гаманці було 17 тис. грн. / фото Scanpix/limon.postimees.ee

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, факт кишенькових крадіжок задокументований на центральному ринку.

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За словами заявника, в його гаманці було 17 тис. грн.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 стю 185 ККУ (крадіжка).

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Тернополі затримали викрадача автомобільних номерів, який вимагав 400 гривень за їхнє повернення.

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Теги: #крадіжка у Тернополі