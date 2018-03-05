Діятиме виставка в ТОДА протягом тижня. Далі інформаційно-просвітницькі стенди експонуватимуться у районах Тернопільщини.

У Тернопільській облдержадміністрації відкрили виставку про боротьбу УПА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, виставка приурочена 75-тій річниці відкриття антинацистського фронту УПА.

Відкрили її за участі керівництва облдержадміністрації, представників духовенства та громадських організацій, борців за незалежність України та учасників АТО. Дата відкриття обрана не випадково, адже саме в лютому-березні 1943 року українські повстанці здійснили низку збройних протистоянь німецьким окупаційним структурам.

«Торік ми провели багато заходів, спрямованих на популяризацію армії УПА, а також вшанування пам’яті полеглих героїв. На прикладі героїчного патріотизму тодішніх років ми намагаємося виховати наші майбутні покоління», — зазначив голова ТОДА Степан Барна.

На виставці представлено 24 інформаційно-просвітницьких стенди про антинацистський та антирадянський спротив ОУН та УПА під час та після Другої світової війни.

Унікальні світлини, документи, що колись перебували під грифом «секретно», мапи та цікава інфографіка відтворюють атмосферу збройного опору повстанців проти нацистської Німеччини та комуністичного тоталітарного режиму Радянського Союзу.

Також на виставці представлені факти співпраці повстанців із визвольними рухами сусідніх народів, їхньої участі в розвалі системи ГУЛАГу та перебування у нацистських концтаборах. Матеріали підготовлені Українським інститутом національної пам’яті.

Діятиме виставка в ТОДА протягом тижня. Далі інформаційно-просвітницькі стенди експонуватимуться у районах Тернопільщини.